Nädalavahetus tuleb vihmane

Laupäeval ulatub madalrõhulohk üle Eesti. Öösel sajab mitmel pool hoovihma, ka päeval ja enam Lääne-Eestis. Kohati on sadu tugev ja püsib äikeseoht. Pühapäeval lohk järk-järgult nõrgeneb ja meie ilma hakkab mõjutama enam Venemaa kõrgrõhuala.

Ööl vastu laupäeva sajab mitmel pool hoovihma, tihedamalt Lääne-Eestis, kus kohati on ka äikest. Paiguti tekib udu. Puhub mõõdukas idakaare tuul, saartel põhjatuul iiliti 13 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 18 kraadi.

Hommik on muutliku pilvisusega. Lääne-Eestis sajab hoovihma, kohati tugevalt ja püsib äikeseoht. Mõnel pool on veel udu. Tuul puhub endiselt idakaarest, saarte rannikul aga põhjast puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on kuni 19 kraadi.

Päev on Lääne-Eestis pilves selgimistega, Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Hoovihmad jätkuvalt ja tihedamalt sajab Lääne-Eestis. Võib olla ka äikest. Puhub mõõdukas idatuul, Lääne-Eesti rannikul ja saartel põhjatuul, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17 kuni 25 kraadi.

Pühapäeval sajab veel nii öösel kui ka ennelõunal mitmel pool hoovihma, kuid pärastlõunaks sajud lakkavad. Öösel on sooja 13 kuni 18, päeval 21 kuni 26, saartel ja Loode-Eestis 17 kuni 20 kraadi.

Esmaspäevast kolmapäevani peaks ilm tulema valdavalt sajuta. Öine keskmine õhusoe jääb vahemikku 11 kuni 13, päevane 21 kuni 24 kraadi.