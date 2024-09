Biden ja Starmer lükkasid Ukraina kaugmaarelvade otsuse edasi

Starmer ütles reedel Valges Majas ajakirjanikele, et tal oli Bideniga põhjalik arutelu strateegia üle, kuid see "ei olnud kohtumine konkreetse võime üle".

Enne kõnelusi olid ametnikud öelnud, et Starmer survestab Bidenit toetama oma plaani saata Ukrainasse Briti Storm Shadow rakette, mis tabaksid Venemaad sügavamale, kuna liitlastele teeb olukord lahinguväljal aina rohkem muret. Kuid leiboristide liider märkis, et tema ja Biden arutavad seda plaani nüüd järgmisel nädalal New Yorgis toimuval ÜRO Peaassambleel laiemas ringis.

Neljapäeval ähvardas Venemaa juht Vladimir Putin, et otsus lubada Ukrainal kasutada lääne kaugmaarelvi Venemaa territooriumi pihta viiks NATO otsesesse sõtta Venemaaga.

Valges Majas USA ja Briti lippudega ehitud pika laua taga pisendas Biden Vene režiimi juhi karmi hoiatust.

"Ma ei arva Vladimir Putinist kuigi palju," ütles Biden ajakirjanikele, kui temalt kommentaari küsiti.

Ent kuigi Bideni sõnul on selge, et Putin selles sõjas ei võida, arvatakse, et talle on vastumeelt rahuldada Ukraina tungivat nõudmist USA-s toodetud kaugmaarakettide ATACMS kasutamiseks Venemaa territooriumi vastu.

USA ametnike hinnangul muudaksid raketid olukorda vaid piiratud määral ning ühtlasi soovitakse tagada, et Washingtoni enda laskemoonavarud ei ammenduks.

Kaks liidrit ütlesid, et arutasid ka Gaza sõda, kusjuures Suurbritannia peatas hiljuti relvatarned Iisraelile, kartes, et neid võidakse kasutada rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiseks. USA, Iisraeli peamine sõjaline ja diplomaatiline toetaja, on seda sammu edasi lükanud.

Biden ja Starmer kinnitasid, et on Iisraelile raudkindlalt pühendunud, kuid rõhutasid, et kiiresti on vaja jõuda relvarahuni ja Iisrael peab pöörama rohkem tähelepanu tsiviilelanike kaitsmisele Gaza sektoris, teatas Valge Maja.

Valge Maja oli juba eelnevalt andnud aimu, et Ukraina otsus ei pruugi tulla reedesel Starmeri visiidil.

"Ma ei ootaks, et aruteludelt tuleks selles osas suuri uudiseid, kindlasti mitte meie poolt," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby ajakirjanikele.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ärgitas aga lääneliitlasi rohkemat tegema. Kiievis esinedes süüdistas Zelenski läänt selles, et see kardab isegi rääkida võimalusest aidata Ukrainal alla tulistada Vene rakette ja droone, samas kui Iisraeli puhul seda tehakse.

Massiivsete Vene raketi- ja droonirünnakutega silmitsi seistes tahab Kiiev, et liitlased aitaksid oma riigi territooriumidelt alla tulistada okupatsiooniväe relvi. Kiievi sõnul aitaks see säästa Ukraina tsiviilelanike elusid, nii et samas poleks ka Vene sõdurite hukkumise riski.

"Kui liitlased tulistavad ühiselt alla rakette ja droone Lähis-Ida piirkonnas, siis miks ei ole jätkuvalt sarnast otsust tulistada ühiselt alla Vene rakette ja (Iraani) Shahede Ukraina taevast?" ütles Zelenskõi Kiievis rahvusvahelisel foorumil.

Zelenskõi lisas, et kohtub Bideniga sel kuul, et tutvustada oma võiduplaani kaks ja pool aastat kestnud sõja lõpetamiseks Venemaaga.

Venemaa on väljavaatele, et lääs tarnib Ukrainasse kaugmaarelvi, vihaselt reageerinud. Pingete suurenemist näitab see, et Venemaa tühistas kuue Briti diplomaadi volitused, süüdistades neid luuramises. London nimetas süüdistusi alusetuteks.

Venemaa suursaadik ÜROs Vassili Nebenzja hoiatas eraldi, et lubades Ukrainal kasutada kaugmaarelvi, sukeldub NATO "otsesse sõtta... tuumariigiga".

Ukraina ja USA liitlased ootavad pingsalt novembris toimuvate USA presidendivalimiste tulemust, mis võib Washingtoni Ukraina-poliitika pea peale lüüa. Biden on kõrvale astumas ning tema mantlipärijana kandideerib vabariiklasest ekspresidendi Donald Trumpi vastu Kamala Harris.

Trump on Putinit korduvalt kiitnud ja keeldus teisipäeval Harrisega peetud debati ajal sõjas pooli valimast, öeldes vaid: "Ma tahan, et sõda lõpeks."

Starmer ei ole enda sõnul Trumpi presidendiks saamise pärast mures. Ta ütles, et vajadus Ukrainat lähinädalatel ja -kuudel aidata on kiireloomuline ega sõltu teiste riikide ajakavadest.