Fotod: Keskerakond vaeb Jõgeval europarlamendi fraktsioonide sobivust

Kell 11 alanud volikogul pidas poliitilise ettekande Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart. Ta ütles, et valitsuse retoorika ei klapi nende tegudega, sest kavandatava julgeolekumaksu puhul räägitakse vajadusest laskemoona osta, kuid samas pole antud garantiid, et uut maksu just selleks otstarbeks kasutatakse.

"Tegelikult hakatakse julgeolekumaksu koguma selleks, et täita riigieelarves olevaid auke. Seega on tegemist pelgalt uue maksutõusuga, millele on antud patriootlik nimi," lausus Kõlvart.

Tema sõnul tuleks kehtestada pangamaks, mis tooks eelarvesse umbes 500 miljonit eurot ehk kaks korda rohkem kui automaks. Kõlvart lisas, et kui lisada suurkorporatsioonide maks ja astmeline tulumaks, oleks riigieelarve seis märksa parem.

"Olen ka seda meelt, et suuremahuliste investeeringute jaoks ei tohi karta laenu võtmist," rääkis Keskerakonna esimees.

Ühtlasi kritiseeris Kõlvart sotsiaaldemokraate, kes tema sõnul viivad ellu Reformierakonna maksupoliitikat.

Päevakorras on ka punkt "Eesti Keskerakonna kuulumisest Euroopa Parlamendi poliitilistesse ühendustesse".

Nimelt on Keskerakond Euroopa Liidus ALDE ehk Liberaalide ja demokraatide alliansi liige, mis omakorda kuulub Renew Europe'i fraktsiooni. Kui Jaak Madison liitus 22. augustil Keskerakonnaga, teatas Kõlvart, et Keskerakonna juhatus tegi volikogule ettepaneku kaaluda fraktsioonilist kuuluvust Euroopa Parlamendis, valides fraktsiooni, mis peegeldab kõige paremini Keskerakonna tsentristlikku maailmavaadet ja Eesti rahvuslikke huve.

Kõlvart märkis, toona et Keskerakonna põhipunktid on sarnasemad Euroopa konservatiivide ja reformistide (ECR) kui ALDE-ga. Jaak Madison kuulubki europarlamendis just ECR-i.

Samas on aga Keskerakonna aseesimees ja Euroopa Parlamendi saadik Jana Toom lubanud, et seisab erakonna liitumisele ECR-i fraktsiooniga vastu ning ei kavatse ALDE-st lahkuda.

Ajaks, mil Keskerakonna volikogu hakkab europarlamendi poliitilistesse ühendustesse kuulumist arutama, saadetakse ajakirjanikud majast välja.