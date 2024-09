Vihmane ilm jätkub kohati ka pühapäeval

Saabuv öö tuleb Lääne-Eestis pilves selgimistega, ida pool vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu, enam just Lääne- ja Kesk-Eestis. Paiguti on ka udu. Kui üldiselt puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul, siis Lääne-Eesti saartel ja rannikul põhjakaare tuul 3 kuni 9, iiliti 12 meetrit sekundis. Õhusooja on öösel 12 kuni 18 kraadi.

Hommik on Lääne-Eestis pilves selgimistega ning kohati sajab hoovihma. Samas ida pool on pilvisus vähene ja vahelduv ning ilm sajuta. Mitmel pool esineb aga udu. Puhub valdavalt idakaare tuul 1 kuni 7, saartel ja läänerannikul põhja- ja kirdetuul 3 kuni 8, iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on hommikul 13 kuni 16 kraadi.

Päev tuleb Lääne- ja Põhja-Eestis pilves selgimistega, mujal vähese ja vahelduva pilvisusega. Kui ennelõunal sajab veel mitmel pool hoovihma ning paiguti püsib ka udu, siis pärastlõunal sajuhood harvenevad. Tuul puhub idakaarest 2 kuni 8, Lääne-Eesti saartel ja rannikul põhjast ja kirdest iiliti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 20 kuni 26 kraadi, kuid saartel ja Loode-Eestis jääb 16 ja 19 kraadi vahele.