Ukraina on suutnud sissetungiga Venemaa Kurski oblastisse muuta sõja dünaamikat, kuna Vene relvajõudude juhtkond on asunud oma vägesid Ukraina Donetski oblastist Pokrovski alt Kurski oblastisse saatma, kirjutas väljaanne Euromaidan.

Meediateadete kohaselt saavutasid Ukraina üksused edu Kurski oblastis Koronevo piirkonnas, mistõttu ähvardab seda asulat oht sattuda piiramisrõngasse.

Selle tulemusena on Vene väejuhatus järk-järgult ümber paigutanud vägesid, mis algselt olid mõeldud pealetungiks Pokrovskile, et tugevdada oma kaitset Kurski oblastis. Muutus on ülioluline, sest Vene vägede eemaldumine Pokrovskist oli Ukraina peamine strateegiline eesmärk, märkis Euromaidan. Seetõttu püüdis Vene väejuhatus iga hinna eest vältida reservide äraviimist Pokrovskist, tuues Kurski oblastisse vägesid rinde teistest osadest, sealhulgas Tšassiv Jarist.

Kuid halvenev olukord Koronevos ja selle ümbruses koos sissepiiramise ohuga, mis avaks Ukraina üksustele tee Gluškovosse, tingis vajaduse jõudude ja varustuse edasise ümberpaigutamise järele, et survet leevendada, tõdes väljaanne. Seetõttu olid venelased lõpuks sunnitud vägesid ära tooma ka Pokrovski alt.

Pärast vägede kogumist alustasid venelased vasturünnakuid Koronevo ümbruses. vasturünnakute eesmärk on kõrvaldada Ukraina surve linnale lõuna poolt.

Venelased ei suudaks aga selliseid vasturünnakuid pidada ilma oblastis juba olevate vägede olulise suurendamiseta. Ukraina ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi on teatanud, et venelased paigutasid täpsustamata suundadest Kurskisse ümber kuni 30 000 sõdurit. Sõrskõi märkis ka, et Vene sõdurite arv peaks 30 000-lt kasvama, kuna venelased plaanivad Kurski oblastis uusi vasturünnakuid.

Sundides venelasi Kurskisse paigutama märkimisväärse hulga reserve, suutis Ukraina väejuhatus sõja trajektoori muuta. Enamiku Venemaa reservide suunamine Kurski oblastisse viis Pokrovski pealetungi aeglustumiseni ebapiisavate reservide tõttu, mis ei suutnud korvata suuri kaotusi ega säilitada varasemat tegevustempot. Seetõttu suutsid Ukraina väed Pokrovski rinde stabiliseerida ja isegi hakata venelasi tagasi tõrjuma Niu Jorki ja Selõdove ümber, mis olid kunagised rinde kõige kriitilisemad ja dünaamilisemad osad.

Kuid see oli venelaste jaoks alles halbade uudiste algus, märkis Euromaidan. Vene reservide ulatuslik paigutamine Kurskisse sundis Venemaa väejuhatust vasturünnakute toetamiseks kiiresti rajama Belgorodi ja Voroneži oblastisse logistikasõlmed, sealhulgas laskemoona- ja kütusehoidlad. Ukraina sõjaväeluure tuvastas Voroneži oblastis Soldatskoje linnas asuva laskemoonalao ning korraldasid sellele õhurünnaku.