Kohus tühistas valitsuse otsuse anda USA-le välja Vene sanktsioone eiranud Eesti kodanik

Esimese astme kohtu kolmapäeval, 11. septembril vastu võetud otsusega tühistati valitsuse 1. augustil vastu võetud korraldus, millega valitsus otsustas Ševljakovi USA-le välja anda. Ševljakov oli valitsuse otsuse kohtus vaidlustanud.

Kohus leidis, et kuna ei saa olla kindel USA vangla kinnipidamistingimustes, peab valitsus saama Ameerika Ühendriikidelt kinnituse, et Ševljakovi ei võeta vahi alla või ei paigutata kinnipidamisasutusse, milles olevad kinnipidamistingimused on ebainimväärsed.

"Vaatamata asjaolule, et Eesti riigil on väljaandmislepingu järgi reeglina kohustus süüdistatav isik teisele riigile kriminaalmenetluse läbiviimiseks välja anda, on vastustajal samal ajal ka kohustus kaitsta oma kodanikku ebainimliku või alandava kohtlemise eest. Väljaandmine ei saa olla lubatav, kui on teada, et kodanik satub alandavatesse kinnipidamistingimustesse, või sellist võimalust ei ole kahtlusteta välistatud. Praegusel juhul see nii ei ole, mistõttu ei saa kohus pidada vastustaja (valitsuse - toim.) 1. augusti otsust õiguspäraseks," seisis halduskohtu resolutsioonis.

"Kohus ei välista, et vastustaja võib teha uue otsuse kaebaja väljaandmise kohta, kui kinnipidamistingimuste inimväärsus leiab kinnitust või vastustaja saavutab USA ametiasutustega muu kokkuleppe, mis ei too kaebajale kaasa inimväärikuse alandamist," lisati samas.

Halduskohtu otsusest esimesena teatanud ERR-i venekeelsete uudiste portaali Rus.ERR.ee andmeil sarnanes Tallinna halduskohtu põhjendus Tallinna ringkonnakohtu 2023. aasta novembris antud hinnanguga, millega tühistati valitsuse otsus anda krüptopettuses süüdistatud Eesti kodanikud Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko üle Ameerika Ühendriikidele. Ringkonnakohus leidis toona, et ei ole kindlust, millistel tingimustel Eesti kodanikke USA-s kinni peetakse ning viitas võimalikule põhiõiguste rikkumisele. Valitsus seda otsust ei vaidlustanud, vaid algatas uue haldusmenetluse, mille tulemusena anti Turõgin ja Potapenko siiski USA võimudele välja, kuna kohtu tuvastatud tegematajätmised kontrolliti ja kõrvaldati.

Ševljakov võeti USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) ja Eesti kaitsepolitseiameti koostöös kinni möödunud aasta 28. märtsil.

FBI andmeil tellis 45-aastane Ševljakov aastaid varifirmade kaudu Vene valitsuse ja relvajõudude tarbeks USA-st elektroonikat, rikkudes ekspordikontrolli reegleid.

USA võimud lisasid Ševljakovi juba 2012. aastal nende isikute nimekirja, kelle tegevus kujutab ohtu USA riiklikule julgeolekule ja on vastuolus USA välispoliitiliste huvidega.

Süüdimõistmise korral ähvardab Ševljakovi kuni 20-aastane vanglakaristus.