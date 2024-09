Ameeriklaste halvenenud maksekäitumine paneb aktsiaturud muretsema

USA tarbijalaenu ettevõtete aktsiad langesid eelmisel nädalal pärast seda, kui nende juhid hoiatasid, et madalama sissetulekuga laenuvõtjatel on tekkinud raskused oma krediitkaardiarvete ja autolaenude õigeaegse tagasimaksmisega.

Pangandusjuhtide sõnumid sel nädalal peetud Barclaysi panganduskonverentsil hirmutasid investoreid, kes on juba niigi USA majanduse seisukorra pärast mures, kirjutas The Wall Street Journal (WSJ). Investorid on olnud valvsad igasuguste vihjete suhtes, mis viitavad majanduslangusele pärast kaks aastat püsinud kõrgeid intressimäärasid. Eeldatakse, et USA Föderaalreserv otsustab järgmisel nädalal intressimäärasid küll langetada, kuid mõned investorid leiavad, et see on otsusega liiga kaua viivitanud, märkis leht.

Lisaks toidukaupade ja peaaegu kõige muu hinnatõusule on inimesed pidanud toime tulema ka krediitkaartide kõrgemate intressimääradega. Nende keskmine intress oli mai seisuga Föderaalreservi andmetel 21,51 protsenti, võrreldes 2019. aastaga, kui see oli 15 protsenti.

See aitab selgitada, miks osal inimestest on raskem oma makseid õigeaegselt tasuda, seda eriti madalapalgalistel. Föderaalreservi augustiaruande kohaselt ei suudetud 9,1 protsenti krediitkaardi laenujääkidest viimase aasta jooksul tagasi maksta, mis on viimase kümne aasta kõrgeim määr.

"Üldiselt on see sissetulekute spektri alumise poole inimeste jaoks olnud suurem probleem," ütles ettevõtte TD Cowen analüütik Moshe Orenbuch lehele.

Citigroupi finantsjuht Mark Mason ütles Barclaysi konverentsil, et tema pangas on näha maksevõlgnevuste kasvu ja tarbijate raskusi. Kulutused kasvavad tema sõnul peamiselt Citi jõukate klientide arvelt. Selle suve alguses ütlesid ka JPMorgan Chase'i ja Discover Financial Servicesi juhid, et madalama sissetulekuga tarbijad on hakanud ettevaatlikumalt kulutama.

Krediitkaardi väljastaja Bread Financial, mis teenindab peamiselt väiksema sissetulekuga laenuvõtjaid, ütles konverentsil, et ootab laenude mahakandmise määra kasvu 2024. aastal, samas kui ettevõtte Synchrony Financial esindaja ütles, et näeb kõrgemat laenude korstnassekirjutamise määrasid kui enne koroonapandeemiat.

Laenude mahakandmismäär viitab nendele kontode osakaalule, mille puhul krediitkaardi väljastajad eeldavad, et laenuvõtjad neid tõenäoliselt tagasi ei maksa.

Synchrony esindaja märkis, et vähem on hakatud kulutama kallimatele elamutele, aga ka kosmeetiliste protseduuridele.

Barclaysi analüütik Jason Goldberg leidis samas, et tagasimaksetega raskustes olevate inimeste arvu kasv pärast aastatepikkust vähenemist pandeemia ajal on vältimatu ja lisas, et "üldiselt on tarbijaga kõik korras".

Raskused autolaenu maksetega

Aktsiate hinnalangus tuli pärast hoiatust automaksete kohta.

Suure autolaenude väljastaja Ally finantsjuhi Russ Hutchinsoni sõnul olid autolaenude hilinenud maksed ja mahakandmised juulis ja augustis oodatust suuremad. Ettevõtte kliendid on olnud hädas elukalliduse tõusu ja ka halveneva tööhõive tõttu, ütles Hutchinson.

Ally aktsia langes teisipäeval 18 protsenti ja polnud nädala lõpuks sellest veel taastunud.

Hutchinsoni kommentaarid panid investorid muretsema, sest autolaenu tagasimaksed on viimased, mille inimesed tasumata jätavad, sest sõiduk on neile eluliselt vajalik.

Uue auto 60-kuulise laenu keskmine intressimäär oli Föderaalreservi andmetel mai seisuga 8,2 protsenti, samas 2019. aastal oli see 5,3 protsenti.

Keskpanga andmetel muutus viimase aasta jooksul ligikaudu kaheksa protsenti autolaenu võtjatest maksejõuetuks, mis on viimase kümnendi kõrgeim määr.

Siiski võib loota ka teatavat kergendust, kuna USA inflatsioon on liikunud madalamale kui Föderaalreservi seatud kaheprotsendine eesmärk ja keskpanga oodatavad intressikärped järgmiste kuude jooksul võivad aidata krediitkaartide ja autolaenude intressimäärasid alandada, kuigi see pole garanteeritud, tõdes WSJ.