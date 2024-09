Uus nädal on taas suvise ilmaga

Esmaspäeva öö on Lääne-Eestis pilves selgimistega ja kohati võib sadada hoovihma, ida pool on ilm vähese pilvisusega ja sajuta. Paiguti on udu. Puhub mõõdukas idakaare tuul, rannikul kirdetuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11 kuni 17 kraadi.

Hommik on vahelduva pilvisusega ja sajuta. Paiguti veel udutab ja tuul puhub idakaarest 2 kuni 7, rannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 18 kraadi.

Päev on enamjaolt selge taevaga ja olulise sajuta. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8, põhjarannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 22 kuni 26, rannikul paiguti kuni 21 kraadi.

Tänu kõrgrõhuvööndile, mis Eesti kohal püsib, on ilm teisipäevast reedeni samuti sajuta. Teisipäeva öösel on sooja 9 kuni 14, rannikul kuni 18 kraadi, päeval 19 kuni 25 kraadi. Tuul puhub mõõdukalt. Õhutemperatuur järgmistel päevadel küll pisut langeb, aga septembrikuu kohta on õhk siiski veel mõnusalt soe ja päevane õhutemperatuur püsib endiselt 20 kraadi ümber.