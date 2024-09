Trumpi läheduses oli tulistamine

Politsei selgitas, et sai salateenistuselt kohaliku aja järgi kella 13.30 ajal teate tulistamisest, mille järel piiras politsei ala kiiresti.

Golfiväljaku juurest võsast, kus kahtlusalust nähti, leiti AK-47 automaatrelv, samuti kaks seljakotti, kaamera. Võimud kirjeldasid, et Trumpi kaitsev salateenistuse meeskond märkas golfiväljaku juures võsas olevat relva.

Politseinike sõnul oli Trump golfiväljakul enne vahejuhtumit tulistaja asupaigast ühe või kahe augu ehk kokku mitmesaja meetri kaugusel.

Kuigi salateenistus sekkus kahtlusaluse tegevusse, ei ole politsei sõnul selge, kas mees tulistas salateenistuse ametnikke või kas ta ise sai ametnike relvadest pihta.

Kampaaniameeskond kinnitas, et Trump viibib ohutus kohas. "Trump on kaitstud," sõnas kampaania kommunikatsioonijuht Steven Cheung lühikeses teadaandes.

FBI teatas, et uurib juhtunut kui mõrvakatset.

Allikate sõnul toimus tulistamine Floridas Trumpi golfiklubi lähistel ja Trumpile ohtu ei ole.

Mitme meediaväljaande informatsiooni kohaselt viibis Trump pühapäeval oma Mar-a-Lago elukoha lähedal golfiväljakul. Golfiklubi suleti kohe pärast juhtunut.

Esialgu on ebaselge, kes tulistas ja kas Trump oli sihtmärgiks.

"Salateenistus koos Palm Beachi maakonna šerifiametiga uurib endise presidendi Donald Trumpiga seotud julgeolekuolukorda. President on kaitstud," ütles USA Salateenistuse kommunikatsioonijuht Anthony Guglielmi sotsiaalmeedias.

Salateenistuse andmetel leidis vahejuhtum aset kella kahe ajal kohaliku aja järgi.

Mõne meediakanali andmetel puhkes tulistamine kahe kahe inimese vahel, kes tülitsesid golfiväljaku lähedal. Allikad aga ütlesid, et juhtum sai alguse, kui golfiväljaku lähistel nähti tulirelvaga meest, kes sihtis golfiraja poole. Salateenistuse ametnikud tulistasid seepeale mitu lasku kahtlusaluse suunas, kes üritas põgeneda.

Ajaleht New York Times teatas, viidates kohalikele korrakaitsjatele, et tulistamine toimus golfiväljaku territooriumil ja huvipakkuv isik on koos relvaga kinni peetud. Meedia informatsiooni kohaselt on ära võetud relv väidetavalt automaatrelv AK-47.

Kampaaniameeskond avaldas pärast juhtumit ka isikliku sõnumi Trumpilt: "Minu läheduses kõlasid lasud, kuid enne kuulujuttude väljumist kontrolli alt soovin ma, et kuuleksite esmalt seda: Ma ei ole ohus ja minuga on kõik korras. Mind ei pidurda miski. Ma ei anna kunagi alla. Armastan teid toetuse eest alati."

USA president Joe Biden ja asepresident Kamala Harris väljendasid kergendust, et ekspresident Donald Trumpiga on kõik korras, teatas Valge Maja.

"Presidenti ja asepresidenti on teavitatud turvaintsidendist golfiväljakul, kus endine president Trump golfi mängis. Nad tunnevad kergendust teadmisest, et temaga on kõik korras," seisis Valge Maja avalduses.

Trumpile korraldati juulis atentaat Pennsylvanias toimunud valimisüritusel, kus ekspresident sai paremast kõrvast kergelt haavata.