USA salateenistus on pärast teist Trumpi mõrvakatset uue surve all

Pärast kahte mõrvakatset endise presidendi vastu viimase kahe kuu jooksul, nõuavad vabariiklased, et Donald Trumpile oleks tagatud samal tasemel turvalisus nagu president Joe Bidenile.

Trumpi ööpäevaringset kaitset tugevdati viimati pärast juulis toimunud tulistamist tema kampaaniaüritusel Pennsylvanias, mille käigus kuul riivas tema kõrva. Kuid Trumpi liitlased ütlesid, et tema kaitsmiseks tuleb võtta täiendavaid meetmeid, ajal kui ta võitleb Valge Maja tagasivõitmise nimel.

"Olen andnud oma meeskonnale korralduse tagada, et salateenistus omaks kõiki ressursse, võimeid ja kaitsemeetmeid, mis on vajalikud endise presidendi jätkuva turvalisuse tagamiseks," teatas president Joe Biden.

Salateenistus vastutab presidendi, asepresidendi, mõlema ameti endiste ametikandjate ning kõigi suurparteide presidendi- ja asepresidendikandidaatide ööpäevaringse kaitse eest.

Trump ei saa sama tasemega kaitset kui praegused ametikandjad. Kohalik šerif ütles pühapäeval, et kui Trump oleks ametis olev president, oleks golfiväljaku ümber olnud turvakordon.

Vabariiklasest endine presidendikandidaat Vivek Ramaswamy kutsus USA salateenistust üles koheselt suurendama oma kaitset, et see viia sama tasemeni, mida nad pakuvad Bidenile.

"Praeguseks pole enam mingit vabandust," ütles Ramaswamy, kes kandideeris Trumpi vastu 2024. aasta vabariiklaste nominatsiooni saamiseks, kuid kellest nüüd on saanud Trumpi tulihingeline pooldaja.

Trumpi kampaaniaallikad on samuti väljendanud muret presidendi ümber olevate kaitsemeetmete pärast, kui ta valmistub üha rohkemateks avalikeks esinemisteks enne 5. novembri valimispäeva.

Trump oli oma väljakul West Palm Beachis viiendal rajal, kui salateenistuse agent mõned rajad eespool märkas püssitoru, mis ulatus aia vahelt välja. Agent avas tule tulistaja pihta.

Tulistajal oli kaasas AK-47 vintpüss koos kaugsihikuga, kaks seljakotti ja GoPro kaamera, teatas Palm Beachi maakonna šerif Ric Bradshaw.

Trump oli toona temast umbes 300 jardi (umbes 274 meetrit) kaugusel, ütles Bradshaw. "Vintpüssi ja sihikuga pole see suur vahemaa," lisas ta.

Turvaanalüütikute sõnul on tähelepanuväärne, et tulistaja suutis jõuda nii lähedale.

Florida kuberner Ron DeSantis ütles, et osariik viib läbi oma uurimise mõrvakatse kohta. "Inimestel on õigus teada tõde võimalikust mõrtsukast ja sellest, kuidas ta suutis endisest presidendist ja praegusest kandidaadist 500 jardi kaugusele jõuda," ütles DeSantis.

Salateenistuse agendid ja ametnikud golfikärudes ja ATV-del turvavad tavaliselt Trumpi golfimängu ajal ala mitme raja ulatuses tema ees ja taga.

Küsimusele, miks kahtlusalune suutis endisest presidendist sellisele kaugusele jõuda, vastas Bradshaw pressikonverentsil, et golfiväljakul olid turvalisuse puudujäägid ümbritseva põõsastiku tõttu. "Kui keegi põõsastikku satub, siis on nad sisuliselt nähtamatud," ütles ta, kuid tunnistas, et kui Trump oleks ametis olev president, oleks terve golfiväljak ümber piiratud.

"Võimud tunnistasid just, et kui president Trump oleks ametisolev president, teeksid nad tema kaitsmiseks rohkem," ütles Steve Scalise, vabariiklaste enamuse juht esindajatekojas. "See peab muutuma," lisas ta. "Salateenistus peab suurendama tema kaitset oma täielike võimaluste piires - sealhulgas laiendades perimeetrit."

Vabariiklaste senaator Lindsey Graham kutsus üles viima Salateenistuse sisejulgeoleku osakonna jurisdiktsioonist tagasi rahandusministeeriumi juurde, kus neil oli rohkem fookust. "Samuti on aeg suurendada ressursse," ütles ta.

Turvaeksperdid seadsid kahtluse alla, kuidas tulistaja Trumpi liikumisest teada sai, arvestades, et tema päevakava ei avaldata avalikkusele.

Trump oli just naasnud oma koduosariiki Floridasse ja tegi kampaaniarajalt pausi, et mängida üks golfiring kinnisvaramagnaat Steve Witkoffiga.

Mõned spekuleerisid, et kuna Trump on harjumuste ori, ei pruukinud tema liikumise aimamine olla keeruline.

Trump veedab sageli pühapäeva hommikuid golfi mängides klubis ja lõunatab seal.