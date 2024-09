ERR-i veebikanalite töö oli häiritud

Häiritud olid ERR-i raadiote veebilehekülgede töö ja tõrkeid esines Jupiteri ning Jupiter+ keskkondades, sh ETV, ETV2 ja ETV+ lehekülgedel. Raadioportaalide töös esines tõrkeid juba pühapäeval.

Sarnaselt ERR-ile olid esmaspäeval häiritud ka paljude teiste asutuste veebilehtede töö. Seotud on need küberturvalisuse teenuste pakkuja Cloudflare probleemidega.

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) teatas, et esmaspäeva hommikul kella 7 ja 9 vahel oli häiritud paljude Eesti veebilehtede töö. RIA intsidentide käsitlemise osakonna (CERT-EE) andmetel oli katkestuste põhjuseks tehniline probleem teenusetõkestusrünnete vastast kaitset pakkuva ettevõtte andmekeskuses. Praeguseks on koostöös ettevõttega veebilehtede töö taastatud. RIA lisas, et küberrünnet kahtlustada pole põhjust.