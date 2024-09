Hiina vabastas Ameerika pastori pärast peaaegu kahte aastakümmet

Hiina vabastas Ameerika pastori pärast peaaegu 20 aastat kestnud kinnipidamist. David Lin, 68, on Hiinas sündinud USA kodanik, kes kandis pikka vanglakaristust väidetava pettuse eest, kuid Lini toetajad ütlevad, et see oli kättemaks tema usulise tegevuse eest.

"Lin on jõudnud tagasi USA-sse," kinnitas tema tütar Alice e-kirjas. "Saime kõne keset ööd ja just nägime isa. Oleme üliõnnelikud, et ta on kodus."

Järsk vabastamine peaks näitama Pekingi tahet tegeleda küsimusega, mis on olnud USA nõudmiste tipus kahepoolsete suhete parandamisel. Kuid see jääb siiski alla sellisele ulatuslikule ameeriklaste vabastamisele, mida president Biden on Pekingilt nõudnud ja mida ta on suutnud saavutada Venemaa, Venezuela ja teiste riikidega, kes on USA hinnangul valesti ameeriklasi kinni pidanud.

"Me tervitame David Lini vabastamist Rahvavabariigi vanglast," ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja pühapäeval. "Ta on naasnud Ameerika Ühendriikidesse ja saab nüüd oma perega kohtuda esimest korda peaaegu 20 aasta jooksul."

San Franciscos asuv inimõiguste rühm Dui Hua Foundation tervitas seda uudist, teatades, et Lin vabastati pühapäeval Pekingi 2. vanglast.

USA valitsus ei ole kommenteerinud kahte teist ameeriklast, keda peetakse Hiinas valesti kinni peetuks. Mark Swidan ja Kai Li on Hiina vanglates olnud aastaid süüdistustega, mida nende pered ja USA valitsus peavad alusetuks.

USA peab isikut valesti kinnipeetuks vastavalt kriteeriumide kontrollnimekirjale, mis hõlmab arvamust, et tema kinnipidamine on vähemalt osaliselt seotud tema USA kodakondsusega.

Lini vabastamine toimub ajal, mil Bideni administratsioon suurendab jõupingutusi, et tegeleda ameeriklaste valede kinnipidamistega välismaal, sealhulgas inimestega, keda on takistatud Hiinast lahkumast niinimetatud väljasõidukeeldude tõttu. Kongressi ja täitevvõimu Hiina komisjon, kongressi poolt loodud valitsusasutus, mis jälgib Pekingit, arutab kolmapäeval toimuval kuulamisel Hiina rolli ameeriklaste kinnipidamises.

Dui Hua hinnangul on Hiinas kinni peetud üle 200 ameeriklase, sealhulgas üle 30, kes seisavad silmitsi väljasõidukeeldudega. Lisaks Swidanile ja Lile peab Dui Hua valesti vangistatuks Hiinas ka Nelson Wells Jr-i ja Dawn Michelle Hunti.

Washingtoni ja Pekingi vaheliseks vaidluskohaks on peamiselt õigusküsimused ning kahepoolsete suhete halvenemine on muutnud selliste küsimustega tegelemise raskemaks, ütlevad ametnikud mõlemas riigis.

Kuigi Bideni administratsioon on korduvalt öelnud, et ametnikud tõstatavad kinnipeetute teema igal kohtumisel Hiina kolleegidega, on Peking survestanud välisministeeriumi loobuma hoiatustest, et Hiinasse reisivad ameeriklased seisavad silmitsi vale kinnipidamise või väljasõidukeelu riskiga.