Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon arutab riigimetsa puidu müüki

Istungile on kutsutud on kliimaminister Yoko Alender, Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juhatuse esimees Mikk Marran, Riigimetsa Majandamise Keskuse puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi, riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen, riigikontrolli auditijuht Silver Jakobson, riigikontrolli audiitorid Sigrid Pakri ja Tuuli Rasso ning riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson.

"Eesti huvides on, et me ei müüks oma puitu odavamalt, kui see väärt on. Riigikontroll on välja toonud, et riik metsamaterjali müües ei ole täitnud seadust ja riik oleks võinud teenida suuremat tulu," põhjendas komisjoni esimees Urmas Reinsalu istungi kokkukutsumist.

Reinsalu sõnul arutatakse istungil, kas RMK-l tuleks sõlmida pikaajalisi kestvuslepinguid avalike enampakkumiste alusel, samuti kas lepingute sõlmimise ja muutmise süsteem peaks olema läbipaistvam.