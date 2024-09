Suure-Lähtru lapsetapmises süüdistatav jääb vahi alla

Prokurör taotles süüdistatava vahistamist ka kohtumenetluses. Prokurör avaldas, et naise vahistamise alus – kriminaalmenetlusest kõrvalehoidmise oht –, ei ole praeguseks ära langenud.

Süüdistatav avaldas, et ei nõustu prokuröriga: kui ta tagasi tuli, siis temaga on paljud spetsialistid tegelenud, ta on saanud psühhiaatrilist abi. Naine rääkis kohtule, et märtsis ta tegelikult ei hoidnud kõrvale, vaid suhtles politseiga, ütles, et tuleb tagasi. Praegu soovib ta olla kättesaadav prokurörile ja kohtule. Soovib olla armastava pere juures ja lapse matmise korraldada.

Kaitsja palus arvestada, et süüdistatav on läbi teinud traumaatilise kogemuse Maroko vanglas, seda kogemust pole enam vaja, ja on saanud palju järele mõelda.

Kaitsja sõnul delikaatsed põhjused, miks naine otsustas Eestist lahkumise kasuks, on muutunud ja tal ei ole kehtivat reisidokumenti. Kaitsja lisas, et naine pole saanud üle aasta tööl käia, tal pole raha, et Eestist lahkuda ja ta saaks oluliselt paremini kohtumenetluseks valmistuda koduste toel. Olukorras, kus isik vajab tuge, ei ole vahistamine põhjendatud, leidis kaitsja.

Kohus on seisukohal, et ka praegu esinevad asjaolud, mille põhjal kohtud pidasid süüdistatava vahistamise kohtueelses menetluses põhjendatuks.

Kohus teatas, et nii kaitsja kui ka süüdistatava seisukoht, et süüdistav ei hoidnud veebruaris-märtsis kriminaalmenetlusest kõrvale, on ümber lükatud kohtute jõustunud vahistamismäärustega.

Süüdistatav heitis õiguskaitseorganitele ette, et kinni on jäädud sellesse, kuidas ta veebruaris-märtsis käitus. Kohus leiab, et naise enda hinnang oma käitumisele sel ajal (suhtles politseiga, lubas tagasi tulla, ei hoidunud kõrvale) näitab, et ta õigustab oma käitumist ega ole siiani aru saanud, et ta hoidis kriminaalmenetlusest aktiivselt kõrvale.

Süüdistav ja kaitsja on avaldanud, et delikaatseid asjaolusid, miks süüdistatav otsustas veebruaris Eestist lahkuda, enam ei esine. Kohtuistungil süüdistatav ja kaitsja ei avaldanud, mis need asjaolud olid, seega kohus ei saa hinnata, kas need olid sellise kaaluga, et nende põhjuste äralangemine võiks ümber lükata kahtluse, et naine võib jätkuvalt kriminaalmenetlusest kõrvale hoida.

Kohus märkis, et kaitsja ega süüdistatav pole esitanud põhjused, mis veenaksid kohut, et süüdistatava vahistamine ei ole enam vältimatult vajalik. Asjaolu, et kohtualune vajab perekonna tuge, on eelnevalt juba vahistamisküsimuse otsustamisel kohtutele esitatud. Kohtud on eelnevalt leidnud ja kohus leiab ka seekord, et ka ajal, mil naine otsustas Eestist lahkuda ja asus kriminaalmenetlusest kõrvale hoidma, oli tal Eestis toetav perekond.

Kaitsja väitis, et süüdistatav pole pea aasta aega saanud tööl käia, tal pole raha, et Eestist lahkuda. Kohus märkis, et süüdistatav lahkus Eestist veebruaris, järelikult ei olnud ta selleks ajaks ligi viis kuud tööl käinud, mis aga ei takistanud teda Eestist lahkuda.

Kohtule ei ole esitatud tõendeid, milline oli süüdistatava rahaline olukord veebruaris või milline see on praegu. Asjaolu, et süüdistataval ei ole kehtivat reisidokumenti, ei ole Eestist lahkumisel takistuseks.

Süüdistatava avaldus, et soovib vahi alt vabaneda, et lapse matmist korraldada, ei ole asjakohane. See asjaolu esines ka veebruaris ja ei takistanud teda veebruaris Eestist lahkumast.

Kohus leiab, et süüdistatava käitumine enne vahistamist näitas, et ta asus kriminaalmenetlusest kõrvale hoidma ja kohtule esitatud argumendid (mis olid paljud esitatud ka vahistamistaotluse arutamisel) ei lükka ümber põhjendatud kahtlust, et süüdistatav võib vabaduses viibides hakata kriminaalmenetlusest hoiduma. Ükski kergem tõkend, muuhulgas elukohast lahkumise keeld, ei välista süüdistatava puhul kriminaalmenetlusest kõrvalehoidmist.

Läänemaal Suure-Lähtrul tõi pererahva koer 5. veebruaril taluhoovi vastsündinud lapse surnukeha. Politsei käivitas ulatusliku maastikuotsingu imiku ema leidmiseks. Peale ema isiku tuvastamist selgus, et naine on sõitnud Marokosse, kus Maroko politsei ta märtsi algul vahistas. Juuli lõpus toodi naine Marokost Eestisse.

3. septembril esitas prokuratuur 31-aastasele naisele süüdistuse 5. veebruaril Suure-Lähtru külast leitud vastsündinu surnukeha kriminaalasjas oma lapse tapmises ja laibarüvetamises.