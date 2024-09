Nippon leidis US Steeli ostmiseks uue liitlase

Jaapani firma Nippon tahab osta USA terasefirmat US Steel, kuid seda sammu ei toeta Ameerika võimud. US Steeli teatel on tehing töökohtade säilitamiseks ülioluline ja seetõttu leiavad nüüd ka paljud kohalikud terasetöölised, et legendaarne Ameerika firma peab minema väliskapitali kätte.

Nippon tahab 14,1 miljardi dollari eest osta US Steeli ning lubas investeerida mitu miljardit dollarit US Steeli vanematesse tehastesse, mis asuvad Pittsburghi piirkonnas. USA võimud aga samas leiavad, et terasetootja peaks jääma kodumaise kapitali kätte.

Joe Biden on varem korduvalt öelnud, et US Steel peab kuuluma tulevikus kodumaistele omanikele. Ka Donald Trump ja Kamala Harris on leidnud US Steeli osas ühise keele.

Pittsburghi linn asub Pennsylvanias ning seda osariiki esindavad senaatorid ei toeta samuti tehingut. Pennsylvania on lisaks veel kaalukeeleosariik, toetus Trumpile ja Harrisele on seal sisuliselt võrdne.

Ka mõjuvõimas terasetööliste ametiühing ei toeta tehingut. Ametiühing toetab hoopis Ohios tegutseva Cleveland-Cliffsi konkureerivat pakkumist. Seetõttu ei toeta Nipponi tehingut veel ka Ohio osariiki esindavad senaatorid, vahendas The Wall Street Journal.

Samas Pittsburghi linna lähistel elavad terasetöölised leiavad, et poliitikute jutt pole kooskõlas päris elus toimuvaga.

"Ma võin kihla vedada, et ükski riigi poliitik pole näinud seda, mida mina olen näinud, ega ole nende kohalike töötajatega rääkinud," ütles West Mifflini linnapea Chris Kelly.

Tema linnas asuvas terasetehases töötab 800 inimest. Paljud töötajad leiavad, et tehing Nipponiga aitab säilitada töökohti ning hoiaks elus kohalikku kogukonda.

West Mifflini tehases töötav 34-aastane Dan Rojtas tahab samuti, et tehing läheks läbi ning loodab, et ta saab tehases kuni pensionile jäämiseni töötada. Ta avaldas lootust, et poliitikat ja tehingut hoitakse lahus.

Kelly sõnul on tal kogemus varasemate tehaste sulgemistega. Ta oli pikka aega West Mifflini naabruses asuva linna politseiülem. US Steel sulges ligi 40 aastat tagasi seal suure tehase ning Kelly sõnul tõi see kaasa laastavad tagajärjed. Hüppeliselt kasvas enesetappude arv, üha rohkem inimesi hakkas tarvitama narkootikume.

Kelly on nüüd pöördunud Pennsylvania osariigi kuberneri Josh Shapiro poole. Ta tahab, et Shapiro edastaks nende mured Bideni administratsioonile. Shapiro pressiesindaja ütles, et kuberner on kõigi asjaosalistega suhelnud ning ta kavatseb Pennsylvania töötajate huve kaitsta.

US Steeli ja Pennsylvaniat seob pikk ja sügav ajalooline side

Firma asutati 1901. aastal, kui legendaarsed USA ärititaanid ühendasid oma terasefirmad. Nende ettevõtjate hulgas olid ka John Pierpont Morgan ning Andrew Carnegie.

US Steel oli üks esimesi firmasid maailmas, mille turuväärtus ületas miljardi dollari piiri. US Steel oli pikka aega Ameerika suurim terasetootja ning 1943. aastal töötas ettevõttes ligi 340 000 inimest. Tänapäeval annab firma tööd 14 000 inimesele ning on riigis suuruselt kolmas terasetootja.