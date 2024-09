Teisipäev tuleb soe ja vähese tuulega

Euroopa satelliidi animatsioonil on näha äge tsüklon Boris oma võimsa pilvemassiiviga. Kui Eestisse jõudis pöörise kauges põhjaservas üle Läänemere vaid veidi niiskeid pilvi, siis lõuna pool esines vihma tõttu laialdasi üleujutusi.

Pöörise lääneservas, kuhu on jõudnud põhjast külmem õhumass, sadas Alpi mägedes lund ja lörtsi. Samal ajal oli Venemaad katva kõrgrõhkkonna all sooja üle 25 kraadi, ka meil Eestis. Rahumeelsem madalrõhkkond liikus Norra merelt põhja-kirde suunas ja jagas vihmahooge Skandinaaviasse. Briti saarte kohal asus kuiv kõrgrõhuala, mis aegamisi ida suunas laienes.

Lõuna poolt Läänemerele ulatuv madalrõhulohk eemaldub lääne suunas ning Venemaal olev kuiv ja soe kõrgrõhuala laieneb oma servaga üle Baltimaade. Samal ajal levib Briti saarte kohal olev kõrgrõhuala üle Lõuna-Skandinaavia. Madalrõhuvöönd kahe kõrge vahel hääbub ning kõik sajupilved suunatakse Läänemere ääres tugevneva kõrgrõhuala poolt põhja.

Kolmapäeval kaks kõrgrõhuala ühinevad Läänemere ääres, ilm püsib meil kuiv, kuid õhk läheb veidi jahedamaks. Öösel on oodata laialdaselt udu, päevane päike saab sellest veel jagu ja tõstab õhutemperatuuri maksimumnäidud üle 20 kraadi.

Öö vastu teisipäeva on Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Paiguti tekib udu. Tuul puhub lõunakaarest ja on nõrk. Sooja on 9..14, rannikul kuni 18°C.

Hommik on sajuta ja vähese pilvisusega, kuid kohati udune. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on 12..16, rannikul kohati kuni 18°C.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on 20..26°C.

Kolmapäev on sajuta, kuid öösel on laialdaselt udu. Öösel on sooja 9..14, rannikul kuni 17°C, päeval 17..24°C. Neljapäev püsib sajuta, aga öösel mitmel pool udune. Öösel on sooja 7..12, rannikul kuni 16°C, päeval 17..21°C. Reedel ilm oluliselt ei muutu ja ilm on sajuta. Sajuta peaks tulema ka laupäev, ainult et õhumass võib veidi jaheneda ning päevamaksimumid enam üle 20 kraadi ei tõuse.

Homme tõusevad päevamaksimumid veel üle 25 kraadi.