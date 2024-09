Sajad migrandid üritasid Marokost Hispaaniasse tungida

Internetti postitatud videomaterjalidelt on näha, kuidas sajad migrandid üritasid Hispaania piiri Aafrikas Ceuta piirkonnas ületada.

Maroko julgeolekuametnikud moodustasid inimbarjääri, et takistada migrantide jõudmist üle okastraataia. Seejärel tulistasid ohvitserid rahvahulga laiali ajamiseks laske õhku.

Migrantide rühmad tabati ka Castillejose ja Belionese randades, kus leiti ka ühe inimese surnukeha.

Maroko võimud teatasid, et takistasid migrantidel riiki sisenemise, kuigi nad ei öelnud, kui palju inimesi kinni peeti.

Pühapäevane ulatuslik piiriületuskaste toimus pärast seda, kui Hispaania võimud olid teatanud, et vahistasid eelmisel nädalal vähemalt 60 inimest sotsiaalmeediakampaania tõttu, mille eesmärk oli õhutada migrante massilisele piiriületusele.

Sotsiaalmeediakampaania, mis tõi kaasa politsei suurenenud kohaloleku piirialal, kirjeldas 15. septembrit kui "tõotatud päeva" ja "suurt põgenemist".

Platvormidele postitatud sõnumid kutsusid noori marokolasi üles kogunema Fnideqi ja proovima seejärel ületada piiri Ceutasse.

