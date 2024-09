Tallinna linnavalitsus kinnitas Jurtšenko Lasnamäe linnaosa vanemaks

"Et see linnavalitsus saaks toimida, siis vastu me hääletama ei hakanud," ütles abilinnapea Karl Sander Kase (Isamaa).

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juhatus otsustas 28. augustil pärast kohtumist Jurtšenkoga esitada ta Lasnamäe linnaosa vanema kandidaadiks.

Linnaosavanema kinnitas teisipäeval ametisse linnavalitsus. Jurtšenko alustab tööd 1. oktoobril.

Jurtšenko juhtis 120 000 elanikuga Lasnamäe linnaosa valitsust veebruarist 2022 kuni selle aasta maini, kui linnas oli võimul Keskerakond ja linnapea Mihhail Kõlvart. Keskerakonna opositsiooni kukkumisega pidi ka Jurtšenko linnaosavanema kohalt lahkuma.

Jurtšenko oli Keskerakonna liige 18. detsembrist 2008 kuni selle aasta 28. augustini. Veel juuli lõpus avaldas ta EPL-is kriitilise arvamuse eestikeelsele õppele ülemineku korralduse kohta, kus muuhulgas märkis, et "Eesti liigub täistuuridel Titanicuna jäämäele".

Aprillis võimule saanud SDE, Reformierakonna, Isamaa ja Eesti 200 koalitsioonis oli Lasnamäe linnaosa vanema koht ette nähtud SDE-le. SDE esitas linnaosa vanema kandidaadiks alul Tatjana Lavrova, kuid ta loobus sellest, kui minevikust tuli välja kiri Venemaa president Putinile.

Seni on Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja linnaosa vanema ülesannetes olnud Kirill Klaus (SDE).

Lasnamäe linnaosas elab ligi 120 000 inimest. Näiteks Tartus elab ligi 98 000 elanikku.