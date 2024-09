Valitsus jõudis järgmise aasta eelarves kokkuleppele ja kehtima jääb esialgne maksuplaan. Kas Eesti ettevõtjad on otsuses pettunud? Mida tähendavad maksumuudatused meie konkurentsivõimele? Milline on Eesti majanduse tervis? ETV "Esimeses stuudios" on täna külas LHV Grupi juht Madis Toomsalu.