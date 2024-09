Hezbollah' piiparite plahvatustes sai viga mitu tuhat inimest, 8 hukkus

Liibanonis plahvatasid teisipäeval piiparid ning paljud Hezbollah' liikmed said vigastada. Liibanoni tervishoiuminister ütles hiljem, et plahvatustes hukkus vähemalt kaheksa ja vigastada sai vähemalt 2750 inimest.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et piiparid olid osa viimasest saadetisest ja sellised seadeldised olid olemas sadadel Hezbollah' liikmetel, vahendas The Wall Street Journal.

Hezbollah' ametnik oletas, et plahvatuse võis põhjustada pahavara. Ametnik ütles, et mõned inimesed tundsid, et piipar hakkas kuumenema. Nad viskasid siis seadme enne plahvatust minema.

Plahvatused toimusid mitmel pool Liibanonis. Haiglad on ülekoormatud.

Tervishoiuminister Firass Fabiad ütles, et plahvatused tapsid kaheksa inimest, sealhulgas ühe tüdruku.

"Umbes 2750 inimest sai vigastada, enam kui 200 neist kriitiliselt," ütles Fabiad.

Iraani riigimeedia väitel sai Beirutis piipari plahvatuses vigastada ka islamiriigi suursaadik Liibanonis. Suursaadik Mojtaba Amani viidi seejärel haiglasse.

Iraani uudisteagentuuri Fars teatel said vigastada ka kaks Iraani saatkonna töötajat, vahendas CNN.

Hezbollah süüdistas rünnakus Iisraeli ning lubas kättemaksu.

Sotsiaalmeedias ringlevad ka videolõigud plahvatustest.

Another video of a Hezbollah fighter's pager exploding while he was shopping in a store pic.twitter.com/HswjnQYX2X — NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2024

Iisraeli sõjaväelased pole plahvatusi kommenteerinud.

Eelmise aasta 7. oktoobril alustas Hamas rünnakut Iisraeli vastu. Seejärel kasvasid pinged ka Iisraeli ja Lõuna-Liibanonis tegutseva Hezbollah' vahel.

Iraani islamirežiimi toetatud Hezbollah korraldab Iisraeli vastu raketirünnakuid. Iisraeli rünnakute tõttu on aga surma saanud mitu Hezbollah' tippjuhti.