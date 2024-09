Ilm hakkab jahedamaks minema

Kolmapäeva öö on muutliku pilvisusega ja sajuta, kuid mitmel pool tekib udu. Tuul puhub põhjakaarest 1 kuni 7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhusooja on 8 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommikul on pilvisus vähene ja vahelduv. Ilm on sajuta ning mitmel pool on ikka udu. Puhub nõrk, rannikul iiliti mõõdukas põhjakaare tuul ning sooja on 11 kuni 15, rannikul paiguti kuni 18 kraadi.

Päeval on taevas valdavalt selge ning vihma oodata pole. Ennelõunal aga püsib mitmel pool veel udu. Puhub põhjakaare tuul 1 kuni 7, rannikul iiliti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 19 kuni 24 kraadi, kuid põhjarannikul jääb vaid 18 kraadi piiresse.

Järgnevad päevad tulevad valdavalt vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Vaid laupäeval võib saartel ja läänerannikul kergelt vihma rabistada. Õhutemperatuur on pööranud aga langusesse. Kui neljapäeval on sooja veel keskmiselt 20, siis reedel 19, laupäeval 16 ning pühapäeval juba vaid 13 kraadi.

Saabuvad ka esimesed öökülmad – ööl vastu pühapäeva võib maapinnal temperatuur kohati juba 0 kraadini langeda.