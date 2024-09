Ukraina süütas droonirünnakuga Venemaal Tveri oblastis suure moonalao

Oluline kolmapäeval, 18. septembril kell 6.10:

- Ukraina droonirünnakus süttis suur moonaladu Tveri oblastis;

- USA: Zelenski võiduplaan võib toimida;

- Zaporižzja oblastis sai Venemaa rünnakus surma kaks tsivilisti;

Ukraina droonirünnakus süttis suur moonaladu Tveri oblastis

Venemaal Tveri oblastis süttis ööl vastu kolmapäeva Ukraina korraldatud droonirünnakus laskemoonaladu ning ümberkaudsed elanikud evakueeriti.

Toropetsi linna elanike teadete kohaselt süttis seal asuv moonaladu ning põlenguga kaasnevad plahvatused. Elanike sõnul jätkusid massilised droonirünnakud ning Vene õhutõrje tegevus ka pärast põlengu algust.

Russia: Explosions continue at the munitions depot in Toropets, Tver region after Ukrainian drone strikes. Local residents are being evacuated.

Over 300 miles north of Ukraine, past Belarus. pic.twitter.com/eaLr5jbWzb — Igor Sushko (@igorsushko) September 18, 2024

Varasemalt olid kohalikud võimud teatanud, et ladu süttis droonirusude allakukkumise tagajärjel.

Tveri oblasti kuberner Igor Rudenja andis korralduse ümberkaudsete elanike evakueerimiseks. Toropetsi elanikud saadeti naabruses asuvasse Lääne-Dvina (Zapadnodvinski) linna.

Hiljem teatasid Zapadnodvinski rajooni võimud, et kolmapäeval jäävad sealsed koolid ja lasteaiad suletuks.

Venemaa riiklik uudisteagentuur RIA teatas 2018. aastal, et relvajõud ehitasid 1000 aasta vanusesse Toropetsi linna, kus elab veidi üle 11 000 elaniku, relvalao rakettide, laskemoona ja lõhkeainete hoidmiseks.

Tveri oblast asub Moskvast loodes, rohkem kui 400 kilomeetri kaugusel Ukraina põhjapiirist.

Öösel teatati ka plahvatustest Venemaa Brjanski, Smolenski, Tuula ja Orjoli oblastis, vahendas Ukrainskaja Pravda.

Seitse Ukraina drooni hävitati Smolenski oblasti kohal, teatas Valgevenega piirneva oblasti kuberner Vassili Anohhin. Ukrainaga piirneva Brjanski oblasti kohal tulistati alla veel 14 drooni ning Orjoli ja Tuula piirkondade kohal hävitati veel mitu drooni, teatasid nende oblastite kubernerid.

Kiiev on öelnud, et tema löögid Venemaale on suunatud sõjalisele, energia- ja transpordiinfrastruktuuri vastu, mida Venemaa kasutab oma sõjategevuses.

Venemaa avaldab harva Ukraina rünnakute tekitatud kahju täielikku ulatust.

Kuna Ukraina on viimase kahe aasta jooksul järsult suurendanud oma kodumaist droonide tootmist, on intensiivistunud ka rünnakud Venemaa territooriumile.

Ukraina kõigi aegade suurim droonirünnak oli septembris suunatud Venemaa pealinnale, hukkus vähemalt üks inimene, hävis mitu hoonet ja häiritud oli Moskva lennujaamade töö.

USA: Zelenski võiduplaan võib toimida

USA ametiisikud on näinud Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski võiduplaani ja usuvad, et see on strateegia, mis võib toimida, vahendas portaal Unian Ühendriikide ÜRO suursaadiku Linda Thomas-Greenfieldi sõnu teisipäevasel pressibriifingul.

Zelenski ütles esmaspäeval, et tema Ukraina võiduplaan on enam kui 90 protsendi ulatuses valmis ja et ta esitab plaani liitlastele järgmisel nädalal. Strateegia üksikasju pole avalikkusele avaldatud.

Thomas-Greenfield kinnitas, et USA on plaaniga juba tuttav.

"Oleme näinud president Zelenski rahuplaani," ütles ta infotunni ajal ÜRO-s.

"Me arvame, et see näeb ette strateegia ja plaani, mis võib toimida."

Thomas-Greenfield ütles, et Ühendriigid loodavad järgmisel nädalal ÜRO 79. istungjärgu ajal Zelenski plaani maailma liidritele ÜRO Peaassambleel New Yorgis tutvustada.

Zelenski ütles, et kavatseb esitleda oma võidustrateegiat septembris USA presidendile Joe Bidenile.

Kuigi plaani sisu pole veel avalikustatud, ütles presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak teisipäeval, et see ei sisalda mingil viisil territooriumi loovutamist Venemaale.

Zaporižzja oblastis sai Venemaa rünnakus surma kaks tsivilisti

Venemaa ründas ööl vastu kolmapäeva Ukraina Zaporižžja oblastit, tappes vähemalt kaks tsiviilisikut ja vigastada veel viis inimest, vahendas Kyiv Independent kuberner Ivan Fjodorovi sõnu.

Päästetöötajad otsivad praegu rusude alt inimesi, ütles Fjodorov.

Juba varem teavitas Fjodorov plahvatustest Zaporižžja oblastis ning ütles hiljem, et Venemaa ründas "massiivselt" Komõšuvahha asulat.

Lisaks inimestele sai kannatada ka mitu elumaja ja taristu.

Päästetöötajad on endiselt kohapeal ja kogu kahju ulatust alles selgitatakse.

Venemaa on jätkanud tsiviilsihtmärkide ründamist Zaporižžja oblastis. Osa oblastist on okupeerinud Vene väed, kes üritavad läbimurret riigi kaguosas.

Zaporižžja linn asub rindejoonest vähem kui 50 kilomeetri kaugusel.