Magnetpüüdjate hulk kasvab mühinal

Viimase paari aastaga on kasvanud inimeste hulk, kes tegelevad magnetpüügiga - eesmärk pole veekogudest välja tõmmata kalasid vaid magneti otsa jäävat metalli. Videod kus magnetpüüdjad sikutavad pinnale mürske, laskemoona, ajaloolisi esemeid ja näiteks poekärusid või jalgrattaid löövad sotsiaalmeedias laineid ja neist populaarsematel on suurusjärgus sama palju vaatajaid kui "Pealtnägija" saatel.

Igapäevaselt videotöötlusega tegelev 30 aastasest Kristo Veerteest sai ligemale aasta eest entusiastlik magnetpüüdja, kes pea iga nädalavahetus otsib võimalusi magneti loopimiseks mõnda jõkke, tiiki või järve.

Veertee ütles, et veekogu juurde äärde jõudes paneb ta kõigepealt tööle Go Pro kaamera ja siis hakkab vaatama, kuhu magnetit visata. Magneti tõmbejõud on tema sõnul 2700 kilogrammi.

Välismaa youtuberite poolt nähtu järgi hakkas Kristo ka oma püüke jäädvustama ja neid sotsiaalmeedias jagama. Aasta jooksul on mees Eesti erinevatest paikadest välja sikutanud väga eriilmelist kraami - kõvasti raha, jalgrattaid, traktori jagu varustust, aga ka kuhjaga mõttetuid metalltükke.

Veertee sõnul tegeleb ta sellise hobiga, sest see on hasarti tekitav, "Kui sa ikkagi leiad mingi huvitava asja, siis sa ikkagi iga kord tahad leida veel neid huvitavaid asju. Ja see ongi vist peamine eesmärk, et leida midagi väga ägedat," ütles ta.

Sarnane adrenaliin on käivitav jõud ka igapäevaselt turvafirmas leiba teenivale 34-aastasele Lõuna-Eesti mehele Edgart Jažõkovile, kellega alustame magnetpüüki Põltsamaa jõe ääres. Tema on magnetpüügist sotsiaalmeedia sisu teinud juba kaks aastat.

"Ma mäletan oma kõige esimest videot. See oli esimene kord, kui ma läksin üldse magnetit viskama, oli Rannapungerjal ja meil oli legend selline, et seal oli kriminaalne minevik ja et kunagi siis arvatavasti hävitati oma asitõendeid, siis sildade juures visati lihtsalt. Silla alla ja leidsime püstol Makarovi padrunid välja laskmata," ütles Jažõkov.

Kuigi Veertee ja Jažõkov teavad üksteist ainult läbi internetiavaruste, siis võib neid mõlemaid pidada Eesti magnetimaailma suunamudijateks, kelle videosid youtube-is on vaadatud isegi kümnetel tuhandetel kordadel ja TikTokis samas suurusjärgus kui "Pealtnägijal" televaatajaid, ehk 200 000 korral.

Jažõkovi sõnul pakub inimestele kõige rohkem huvi lõhkeainetega seotud videod.

Kui granaadid, mürsk, kuulid või muu lõhkeaine on sotsiaalmeedias hea külgetõmbejõuga, siis teiseltpoolt teeb see püüdja elu keerulisemaks, sest säärase leiu puhul tuleb kohale kutsuda politsei.

Pealtnäha on püüdmine lihtne, aga tegelikult kehtivad ka sellel populaarsust koguval alal reeglid, mida paljud püüdjad ei tea ja ei järgi. Esmalt peab püügihuviline läbima koolituse ja edaspidi peaks püügist muinsuskaitseametile märku andma, sest jälgida tuleb, et püük ei toimuks keelatud alas.

"Püügiks on vaja otsinguluba, mida paljud inimesed ei tea ja mida paljudel inimestel kindlasti ka ei ole. Minu teada Eestis teebki neid koolitusi ainult Tige tikker. Ja siis seal räägivadki, et mida kõike leida võib ja kuidas käituda, kui sa leiad näiteks mingid lõhkeained ja kuidas käituda, kui sa leiad midagi, mis võib nii-öelda Eesti ajalugu aidata jutustada," lausus Veertee.

"Siis saad registreerida end näiteks kuhugi veekogule, veekogu äärde ja teha siis otsinguteavitus ja siis hiljem otsingu aruanne," lisas Jažõkov.

"Põltsamaal, tegelikult on hästi palju seda muinsuskaitseala, eks ju. Ja kui sa lähed magnetiga püüdma, siis sa pead jälgima, et sa ei lähe siis sellesse keelatud tsooni. Me oleme siin suure silla juures ja siin on tegelikult see ala ütleme peaaegu selle saareni, et siin võib vabalt magnetiga püüda, aga kui lähed juba edasi, noh, siin on juba selline kaitsevööndit seal, pigem siis magnetid ei loobiks," rääkis Jažõkov.

Kui Põltsamaal jäävad meie suurimaks saagiks mõned naelad, sendid ja roheline riidest riiul, siis Tallinnas otse Toompea jalamil asuvast Šnelli tiigist tuleb juba rohkem asju. Olgu öeldud, et keelualas Šnelli tiigist püüdmiseks on "Pealtnägija" küsinud eriloa.

Veertee sõnul läheb enamus välja tõmmatud kraamist vanarauda.

Videod kinnitavad et näiteks Emajõest on talgute korras välja tõmmatud isegi tonni jagu kraami - alates poekärudest ja jalgratastest, mürsu hülsside aga ka relvaosadeni.

"Siin oli vanasti laevaparandustehas siis hästi, palju metalli miskipärast visati siia jõkke, mis tekitas siis lõpuks sellise nagu tammi, lõksu teise teise metalli jaoks ja kui vooluga veab siis metalli kaasa siis üldjuhul siia, ta jääb kinni," ütles Jažõkov.

Seda et magnetpüüdjad on ala populariseerinud näitab et Edgarti loodud Facebooki grupis on praegu üle 6500 inimese ja teisalt toimub viske ja püügisooritus publiku silmade all sest möödujad jäävad pea alati asja uudistama.

Emajõest tõmbas Jažõkov välja suure metallist tünni, mis kukkus vette tagasi.

Kui meie suurima saak piirdub lõpuks emotsionaalse teadmisega et tünn on Emajões, siis Snelli tiigi äärde meist maha jäänud Kristo koos kaaslastega tõmbab lisaks ihaldatud tõukerattale, otse Stenbocki maja all olevast veekogust välja relva, mürsu hülsi ja käsigranaadi… Taas on aeg sekkuda politseil…