Neljapäeval paistab päike ja sooja on 20 kraadi ümber

Lähipäevad on päikeselised ja sooja on päeval 20 kraadi ümber.

Neljapäeva öösel on pilvi vähe, aga laialdaselt tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 6 kuni 11, rannikul kuni 16 kraadi.

Hommik on sajuta, aga udune. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 9 kuni 14 kraadi.

Päev on suuremal osal maast päikeseline, kuid hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul on nõrk, põhjarannikul puhub mõõdukas loode- ja läänetuul. Õhutemperatuur on 17 kuni 21 kraadi.

Reede on ikka suvine, õhusoe kerkib 20 kraadi lähedale.

Laupäev on üsna tugeva loodetuulega ja jahedam. Sajupilved ilmselt Eestisse ei jõua.

Pühapäev on sajuta, aga sügise alguse puhul kõle. Öine miinimumtemperatuur langeb 3 kuni 4 kraadini, maapinnal 0 lähedale, päevasooja on 12 kuni 15 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on öökülmaoht suur, päeval on sooja 14 kuni 15 kraadi.