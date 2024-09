Zelenski teatas Ukraina võiduplaani valmimisest

Ukraina on oma võiduplaani täielikult valmis saanud ja nüüd on kõige olulisem see ellu viia, ütles president Volodõmõr Zelenski kolmapäeva õhtul.

"Täna võib juba öelda, et meie võiduplaan on täielikult ette valmistatud – kõik punktid, kõik põhirõhud ja vajalikud lisad koos detailidega. Kõik on välja töötatud. Praegu ei ole ega saa olla alternatiivi õiglasele rahule. Pole ruumi sõja külmutamisele ega muudele manipulatsioonidele, mis lihtsalt viivad Venemaa agressiooni järgmisele etapile. Ei ole ega saagi olla alternatiivi," rääkis Ukraina president oma igaõhtuses videopöördumises.

Zelenski rõhutas samuti, et Ukraina vajab usaldusväärseid ja pikaajalisi julgeolekutagatisi.

USA ametiisikud on näinud president Zelenski võiduplaani ja usuvad, et see on strateegia, mis võib toimida, vahendas portaal Unian Ameerika Ühendriikide ÜRO suursaadiku Linda Thomas-Greenfieldi sõnu teisipäevasel pressibriifingul.

Zelenski ütles esmaspäeval, et esitab plaani liitlastele järgmisel nädalal. Strateegia üksikasju pole avalikkusele avaldatud.

Thomas-Greenfield kinnitas, et USA on plaaniga juba tuttav: "Oleme näinud president Zelenski rahuplaani. Me arvame, et see näeb ette strateegia ja plaani, mis võib toimida."

Thomas-Greenfield lisas, et Ühendriigid loodavad järgmisel nädalal ÜRO 79. istungjärgu ajal Zelenski plaani maailma liidritele ÜRO Peaassambleel New Yorgis tutvustada.

Kuigi plaani sisu pole veel avalikustatud, siis toonitas Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak teisipäeval, et see ei sisalda mingil viisil territooriumi loovutamist Venemaale.

Trump: kohtun tõenäoliselt järgmisel nädalal Zelenskiga

USA vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump ütles kolmapäeval, et kohtub tõenäoliselt Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, kes viibib järgmisel nädalal USA-s, et osaleda ÜRO Peaassambleel ning pida ÜRO Julgeolekunõukogus kõne Vene agressiooni teemal.

"Tõenäoliselt jah," ütles Trump vastuseks reporteri küsimusele, kas ta kohtub Ukraina liidriga. Täpsemaid üksikasju Trump ei andnud.

Viimastel kuudel on Trumpiga kohtunud ka mõned teised maailma liidrid, kes on külastanud USA-d tippkohtumiseks president Joe Bideniga.

Zelenski ütles augustis, et soovib Bidenile, demokraatide presidendikandidaadile Kamala Harrisele ja Trumpile rahuplaani esitleda. Kui Trump ja Zelenski vestlesid juulis telefoni teel, pole nad pärast Trumpi ametiaega 2017–2021 näost-näkku kohtunud.

Trump on korduvalt kirjeldanud USA abi Ukrainale raha raiskamisena ja on keeldunud ütlemast, et soovib Ukraina võitu.

Trump peaks esinema nädalavahetusel koos Poola presidendi Andrzej Dudaga Pennsylvania lahinguväljal toimuval üritusel.

Šveits toetab Ukrainat 58,7 miljoni frangiga

Ukraina ja Šveits allkirjastasid koostöömemorandumi Ukraina oblastite arendamiseks ja digitaliseerimiseks, mille raames annetab Šveits Ukrainale 58,7 miljonit franki (62,5 miljonit eurot).

Memorandumile kirjutasid alla Ukraina digipöördeminister Mõhhailo Fedorov ja Šveitsi suursaadik Ukrainas Felix Baumann.

"Aastatel 2024-2028 eraldab Šveits oma arengu- ja koostööagentuuri (SDC) kaudu 58,7 miljonit Šveitsi franki. Projektid viib ellu Ida-Euroopa Sihtasutus," seisis avalduses.

Memorandumi raames jätkatakse digitaliseerimisega seotud jõupingutusi tervishoiu, hariduse, e-notari, humanitaardemineerimise ja muudes valdkondades. Samuti suunatakse osa vahenditest riikliku statistikateenistuse uuendamisse.

Lisaks lähevad vahendid eesliinikogukondade digitaalseks arendamiseks ja täiemahulisest sõjast mõjutatud ukrainlaste – riigisiseselt ümberasustatud isikute, puuetega inimeste ja deokupeeritud piirkondade elanike – toetamiseks.

Šveits on alates 2015. aastast eraldanud Ukraina digitaliseerimise arendamiseks juba üle 30 miljoni frangi. Koos partneritega on käima lükatud e-riigiteenuste portaal Diia, ellu viidud on riigi statistikatalituse reform, käimas on Mriya projekt ja kümned muud elektroonilised riigiteenused.

Nagu teatatud, siis jätkavad Ukraina ja Šveits olemasolevate ühisprojektide elluviimist põllumajandusvaldkonnas ja uurivad põllumajanduse taastamist eesliinivööndites.