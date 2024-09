Saksamaa relvaeksport Iisraeli on järsult vähenenud

Saksamaa on järsult vähendanud oma relvamüüki Iisraelile, näitab riigi ekspordistatistika.

Kui eelmisel aastal väljastas Berliin lubasid Saksamaa sõjaliste toodete ekspordiks Iisraeli koguväärtusega 327 miljonit eurot, sealhulgas 30 miljoni euro väärtuses relvastust, siis selleks aastaks on heakskiidu saanud relvade müük ainult 32 000 euro väärtuses, teatas väljaanne The Times.

Kuigi Saksa relvatarnete maht Iisraelile kõigub sageli aastast aastasse, viitavad praegused numbrid ebatavaliselt järsule langusele, tõdes The Times. Seda kinnitavad ka üksikasjalikumad andmed kaitsetööstuse tootmisseadmete ja -tehnoloogia litsentside mahu kohta, mis on langenud eelmise aasta oktoobri 3,4 miljonilt eurolt vähem kui 50 000 eurole kuus 2024. aastal.

Saksa valitsus avaldas relvaekspordi andmed vastusena vasakpopulistliku Sahra Wagenknechti liikumise parlamendisaadiku küsimusele. Opositsiooniline Wagenknechti liikumine on ühtaegu patsifistlik ja Saksa standardite järgi ebatavaliselt kriitiline Iisraeli suhtes.

Mis on põhjustanud Saksa relvaekspordi languse Iisraeli, jääb ebaselgeks, märkis The Times. Ajaloolistel põhjustel on Saksamaa peavooluparteid Iisraeli toetanud peaaegu üksmeelselt.

Sama teemat kajastanud uudisteagentuur Reuters vahendas ühe anonüümse valitsusametniku öeldut, et uute litsentside väljatöötamine on tegelikult peatunud erinevate ekspordi vastu esitatud juriidiliste väljakutsete tõttu, sealhulgas Nicaragua poolt Rahvusvahelises Kohtus algatatud juhtumi valguses. Väidetavalt ootavad ametnikud selgust, millist eksporti kohtud lubavad.

Saksamaa on Iisraelile tarninud tankitõrjerakette ja tulirelvade laskemoona, aga ka sõjavarustust nagu näiteks soomusmasinad.