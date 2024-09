LHV saab ilmselt osa TBB laenuportfellist

Konkurentsiametilt loa saanud LHV pank on omandamas osa TBB panga, endise Tallinna Äripanga, laenuportfellist.

"Neljapäeva seisuga pole LHV TBB panga laenuportfelli veel omandanud, sest konkurentsiameti luba alles tuli. Protsess käib," ütles LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum.

14. augustil teatas LHV Group börsile, et tütarettevõte LHV pank ja TBB pank on sõlminud lepingu TBB panga laenuportfelli osaliseks soetamiseks.

Soetatava laenuportfelli täpne maht selgub tehingu lõpuleviimise päeval, kuid on orienteeruvalt 36 miljonit eurot ja see koosneb ettevõtetele väljastatud laenudest ja üksikutest seotud eralaenudest. Portfellile kohaldatakse 15-protsendilist allahindlust. Tehing on plaanis lõpule viia 2024. aasta kolmanda kvartali lõpuks.

Konkurentsiamet kiitis 12. septembril heaks LHV panga plaani omandada osa TBB panga laenuportfellist.

TBB, endise nimega Tallinna Äripank, on vanim tegutsev Eesti kommertspank, millel on ligi 5000 klienti ja turuosa Eestis on 0,3 protsenti.

Jaanuaris piiras finantsinspektsioon TBB panga tegevust, kuna tuvastas olulisi puuduseid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel. Inspektsioon tõi välja, et panga siseeeskirjad ei vasta nõuetele. Samuti ei jälginud pank piisavalt klientide ärisuhteid ning lisaks ei peetud kinni kahtlastest tehingutest teavitamise kohustusest.

Septembri alguses teatas TBB pank, et peatab oktoobrist (eraisikutele novembrist) finantseerimistaotluste vastuvõtu ja uute finantseerimislepingute sõlmimise ning pangagarantiide väljastamise. Varem sõlmitud finantseerimislepingute teenindamine jätkub vastavalt lepingutingimustele.