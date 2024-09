ERR USA-s: Trumpi kampaaniaüritusel on turvameetmed uuel tasemel

USA presidendikandidaat Donald Trumpi kampaaniaüritusel New Yorgi äärelinnas on turvameetmed uuele tasemele tõstetud. Möödunud nädalal toimus Floridas Trumpi võimalik mõrvakatse .

Ameerika Ühendriikide endine president Donald Trump ei ole pärast pühapäeval aset leidnud võimalikku mõrvakatset oma valimiskampaanias pausi teinud. Kolmapäeval astus ta valijate ette kodulinna – New Yorgi – külje all, kus teda oli tervitama tulnud enam kui 16 000 toetajat.

Vaid mõned päevad pärast võimalikku mõrvakatset viidi New Yorgi äärelinnas toimunud kampaaniaüritusel turvalisus uuele tasemele.

Esimesed huvilised tulid kampaaniaürituse parkimisplatsile juba päev varem, kuid rangete turvameetmete tõttu paluti neil lahkuda. Hommikul kella seitsmest ehk 12 tundi enne Trumpi kõnet olid sajad toetajad juba järjekorras.

Paarikilomeetrine turvaperimeeter, pommikoerad, snaiprid, helikopterid ja kiirreageerijad – midagi ei jäetud juhuse hooleks. Toimumispaiga juurest eemaldati ka prügikastid. See kõik on tavapraktika suurtel tippkohtumistel, kuid kampaaniaüritusel rakendati sellises mahus turvameetmeid esmakordselt.

Üritusel osalenud Frank ütles, et tunneb end turvaliselt.

"Jah! Need poisid teavad, mida nad teevad. Nassau maakonna politsei on New Yorgi üks parimaid, nad tõesti on seda. Tipptasemel poisid. Kõik ettevaatusabinõud on kasutusel. Ma ei tea, kas nägite, aga snaiprid on igal katusel," rääkis Frank.

Ka varasemalt Trumpi kampaaniaüritusest osavõtnud Gregi sõnul on märgatav, et turvameetmed on muutunud rangemaks.

"Oleme märganud suuremat politsei kohalolu. Nii kohaliku kui ka osariigi tasemel, kui ka salateenistust. Olin kampaaniaüritusel Charlotte'is ja eelmisel õhtul võisin lihtsalt hoonesse sisse kõndida. Otsisin Trumpi kampaania juhti ja turvakontrolli sisuliselt polnud. Kõik see on praegu muutumas," ütles Greg.

Enam kui 16 000 toetaja ette astunud Trump tänas salatenistuse agente, kuid siiani arutatakse, kas endise presidendi kaitsmiseks on tehtud piisavalt.

"Ma arvan, et väljas töötavatel kaitsjatel on parimad kavatsused ja nad teevad head tööd, kuid ma usun, et vastutavatel inimestel jääb oskustest puudu," sõnas Angela.

Kuigi praegu ollakse Donald Trumpi turvalisuses veendunud, ei usuta, et see aga kauaks nii ka jääb.

"See kohe kindlasti juhtub uuesti," kommenteeris Stacy uue atendaadi võimalikkust. "Mulle ei meeldi küll vandenõuteooriatesse laskuda, kuid mul on tunne, et seda korraldatakse seestpoolt. Tal on tõesti palju, mille üle muret tunda."