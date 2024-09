Oluline reedel, 20. septembril kell 06.20:

- ISW: Vene võimud on andnud ülesande oktoobri keskpaigaks Ukraina väed Kurskist välja tõrjuda;

- Zelenski: Kurski pealetung juhtis kõrvale 40 000 Vene sõjaväelast;

- Zelenski sõnul heitis Venemaa päevaga ligi 90 lennukipommi;

- Rumeenia president taotles Ukraina merejalaväelastele koolituskeskuse loomist.

Venemaa võimud on väidetavalt andnud Vene vägedele ülesandeks 2024. aasta oktoobri keskpaigaks Ukraina väed Kurski oblastist välja tõrjuda ja rajada oktoobri lõpuks Kirde-Ukraina piirialadele piki rahvusvahelist piiri Venemaaga puhvertsoon, kirjutab Ameerika sõjauuringute instituut ISW.

Analüütikute sõnul on väga ebatõenäoline, et Venemaa sõjavägi selle nii lühikese aja jooksul saavutaks.

Samuti kirjutab mõttekoda, et Venemaa president Vladimir Putin lükkas väidetavalt tagasi Venemaa kaitseministeeriumi taotluse kuulutada 2024. aasta kevadel välja mobilisatsioonilaine.

Mobilisatsioon Venemaal on ebatõenäoline Putini hirmu tõttu, et sellega kaasneb otsene oht tema režiimi stabiilsusele, kirjutab mõttekoda.

