Barnier jõudis kokkuleppele valitsuse moodustamises

Barnier kohtus neljapäeval ka president Emmanuel Macroniga, et taotleda Prantsuse presidendi heakskiitu uuele valitsuskabinetile.

Barnier' eelkäija Gabriel Attal, kes praegu juhib alamkojas Macroni tsentristlikku liitu, teatas kokkuleppest juba veidi varem.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et valitsuskabinetti kuulub seitse ministrit Macroni parteist Renaissance ja kolm ministrit tulevad vabariiklaste ridadest. Ka peaminister Barnier on paremtsentristliku vabariiklaste partei liige.

Vabariiklaste partei kätte läheb ka siseministeerium, mida peaks hakkama juhtima Bruno Retailleau, vahendas Politico.

Prantsusmaa valitsuskriis sai seega selleks korraks läbi. Pole veel selge, kaua Barnier' valitsus vastu peab.

Juba oktoobris tuleb uuel valitsusel esitada parlamendile 2025. aasta riigieelarve kava, mis kujuneb ilmselt selle esimeseks tõsiseks proovikiviks.

Prantsuse parlament on samas killustunud, kuna viimaste valimiste järel tõusis 193 kohaga parlamendi suurimaks rühmaks vasakpopulistlik allianss Uus Rahvarinne (NFP). Macroni tsentristidel on 164 kohta ja Marine Le Peni juhitud parempopulistidel on 143 kohta. Enamuse saavutamiseks on vaja aga 289 kohta.

Macron keeldus peaministriks nimetamast juulis esikohale tõusnud Uue Rahvarinde (NFP) kandidaati. Macron pöördus hoopis Barnier' poole, kelle valitsuse püsimine sõltub nüüd Le Peni populistide vaikivast toetusest.