Ministeerium loodab endiselt, et Nordicale leitakse ostja

Taristuministeerium loodab endiselt, et Nordicale õnnestub leida ostja, kuigi niigi raskustes lennufirma on ilma jäämas oma peamisest kliendist SAS-ist. Nii ostja kui uue partneri leidmist raskendab asjaolu, et vaatamata ammu kukkunud tähtajale on esitamata auditeeritud majandusaasta aruanne.

Valitsus otsustas Nordicale uue omaniku otsida selle aasta alguses. Seni on aga kosilaste otsimine väga visalt läinud. Protsessile ei aita kaasa ka selle nädala ootamatu teade, et Nordica peamine klient SAS vahetab nad uuest aastast omamaise lennufirma vastu välja.

Kuna Nordica peamine väärtus seisneb lepingutes, millest suurim on SAS-i oma, tekib küsimus, mida atraktiivset potentsiaalsele ostjale üldse müüa on.

"Me oleme suurusjärgus 2,9 miljoni euroses kasumis viimased kolm kuud. Me oleme terve suve väga hästi lennanud, meil on olnud ka teisi kliente lisaks SAS-ile," ütles kliimaministeeriumi asekantsler Sander Salmu.

Salmu sõnul moodustab leping SAS-iga Nordica käibest suurima osa. "Selle asemel on vaja leida teised kliendid. Nagu iga ettevõttega – kui kliente ei ole, siis on väga raske nii ettevõtet müüa kui ka ettevõtet püsivalt üleval hoida," lisas Salmu.

Nordica juhatuse liige Remco Alhuis ütles, et Nordica pakutava teenuse kvaliteet on väga hea ja kliendid on nende tegevusega rahul.

"Me teame, kuidas oma tööd teha ja see on väärtus omaette," lausus ta.

Nordica üldkoosolek, taristuminister Vladimir Svet vältis rahvusliku lennuettevõtte teemal intervjuu andmist, selle asemel väisas ta reedel hoopis Nõmme rongiliini saja-aastast sünnipäevapidu, kust "Aktuaalne kaamera" ta lõpuks leidis.

Küsimusele, kui Nordicale selle aasta jooksul ei leita ostjat, siis kaua saab veel müügiprotsessiga venitada, vastas Svet, et temal on ministrina käimaolevat protsessi vale kommenteerida.

"Minu eesmärk on teha nii, et minimeerida see kahju, mida on kogu see Nordica saaga riigile tekitanud ja minu meelest erastamine on esimene ja kõige olulisem stsenaarium, mille nimel tuleb tööd teha, ja seda tööd ka tehakse," lausus ta.

Riigile kuuluva lennukompanii majandusaasta aruanne on seni esitamata, ehkki tähtaeg kukkus juba mitu kuud tagasi. See kahandab ka ettevõtte väärtust potentsiaalsete uute omanike silmis.

Nordica auditit viib läbi PriceWaterhouseCoopers, kes aga teatas "Aktuaalsele kaamerale", et vandeaudiitori kutsesaladuse hoidmise kohustus ei võimalda neil kliendiga seotud infot jagada. Nordica juht Alhuis ütles, et auditeeritud majandusaasta aruanne esitatakse peatselt.

Meie lepingutel olid meie jaoks väga kehvad tingimused ja küsimus oli selles, mismoodi audiitorid lepingust käivet välja loevad. Me ootame auditeeritud majandusaasta aruannet õige pea," lausus Althuis.

"Tavapärane see ei ole ja see kindlasti ei ole ka hea praktika, et (aruande esitamine) tähtajast üle läheb. Täna ei ole teada, milline see täpne kuupäev saab olema. Seal on erinevaid asjaolusid, mida ka erikontroll on välja toonud, et finantsdistsipliin ja finantsnumbrite kajastamine on olnud selgusetu," lausus Salmu.

Nordica juhi sõnul on läbirääkimised ühe potentsiaalse ostjaga parasjagu käimas.