Laupäeval tuleb õhusooja kuni 20 kraadi

Laupäeval meie kohal laiuv kõrgrõhuala veidi nõrgeneb. Ilm on sajuta, aga pilvi on enam ja seda Venemaalt laieneva madalrõhkkonna tõttu, mis servapidi Eestini jõuab. Ja loodetuul kahe rõhuala piirimail tugevneb.

Öö vastu laupäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Ilm on sajuta ja laialdaselt tekib udu. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 12, rannikul kuni 17 kraadi.

Ka hommik on sajuta ja kohati veel udutab. Puhub mõõdukas loodetuul, rannikul puhanguti 9 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 8 kuni 12, rannikul kuni 16 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega ja mõnel pool võib sadada vähest vihma. Enne keskpäeva on paiguti ka udu. Puhub läänekaare, õhtul loode- ja põhjatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14 kuni 20 kraadi.

Pühapäev tuleb sajuta. Öösel on sooja 3 kuni 8, rannikul 13 kraadi, maapinnal võib aga õhutemperatuur langeda kuni -2 kraadini, nii et esimene öö septembris, mil on öökülmaoht. Päeval on sooja kuni 15 kraadi.

Esmaspäeva öö tuleb veel pisut jahedam, keskmine õhusoe jääb kolme kraadi lähistele, maapinnal on aga mitmel pool null kuni -4 kraadi.

Teisipäevast läheb ilm soojemaks, öösel võib tulla vähest vihma ning päev on sajuta.

Kolmapäev tuleb aga prognooside järgi vihmane, sadu algab hommikul saartelt ja laieneb siis üle maa, õhtuks sadu hõreneb.