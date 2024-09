Ukraina tabas kahte Venemaa laskemoonaladu

Oluline laupäeval, 21. septembril kell 10.30:

- Vene meedia: Ukraina droonilöök põhjustas Krasnodari krais asuvas laskemoonalaos plahvatusi;

- ISW: Vene väed edenesid Vovtšanski, Kreminna, Toretski ja Pokrovski lähistel;

- Venemaa õhurünnakus Harkivile sai vigastada vähemalt 15 inimest;

- Kuberner: Brjanski oblastis tulistati alla 16 Ukraina drooni;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1440 sõdurit.

Ukraina tabas kahte Venemaa laskemoona ladu

Venemaal Krasnodari krais Tihhoretski rajoonis toimunud droonilöök põhjustas täpsustamata rajatises lõhkekehade plahvatusi, teatas piirkonna kuberner Veniamin Kondratjev laupäeval.

Kuigi Kondratjev ei täpsustanud, kus plahvatused toimusid, siis Vene Telegrami uudistekanal Astra teatas, et rünnakus sai pihta Tihhoretski laskemoonaladu.

Russian ammunition depot in Tikhoretsk, Krasnodar region of Russia was destroyed tonight as a result of Ukrainian attack.



The Tikhoretsk Munitions Storage Facility was confirmed as a storage site for the North Korean munitions by the White House on October 13, 2023.



Epic… pic.twitter.com/K1ifdw7WZz — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) September 21, 2024

Vene õhutõrjeüksused lasid Tihhoretski rajooni kohal alla kaks drooni 21. septembril, ütles Kondratjev

"Üks neist kukkunud droonidest põhjustas tulekahju, mis levis plahvatusohtlikele esemetele. Algas detonatsioon," kirjutas Kondratjev.

Plahvatuse lähedusest evakueeritakse kohalikke elanikke, ütles Kondratjev.

Ohvritest pole teatatud.

Tihhoretski rajoonis asub suur laskemoonaladu, mis on viimase aasta jooksul laienenud, et mahutada Põhja-Koreast pärit laskemoonasaadetisi, vahendab Washington Post.

/3. A very detailed article about the logistics of North Korean munition to Russia. Including detailed description of the transformation of Tikhoretsk ammunition storage facility into a hub for North Korean munition. https://t.co/bOK33gceqm pic.twitter.com/Kl5xuq0RsB — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) September 21, 2024

Laupäeva hommikul ilmusid teated ka teisest tabamuse saanud laskemoonalaost Venemaal Tveri piirkonnas.

Russian Telegram channels report one more drone attack on an ammunitions warehouse in Oktyabrskoye, Tver region of Russia.



NASA fire maps show a large fire in that area. https://t.co/HJYCO04SbX pic.twitter.com/8ZnOr39A6X — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 21, 2024

ISW: Vene väed edenesid Vovtšanski, Kreminna, Toretski ja Pokrovski lähistel

Ameerika sõjauuringute instituut ISW andmetel edenesid Vene väed Vovtšanski, Kreminna, Toretski ja Pokrovski lähistel, kuid Ukraina väed taastasid hiljuti kaotatud positsioone Vovtšanskis ja Siverskis.

Russian forces recently advanced near Vovchansk, Kreminna, Toretsk, and Pokrovsk, and Ukrainian forces recently regained lost positions in Vovchansk and Siversk. https://t.co/Ih6by7sc1N pic.twitter.com/nQd7ptkcCO — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) September 21, 2024

Venemaa õhurünnakus Harkivile sai vigastada vähemalt 15 inimest

Harkivi oblasti prokuratuuri teatel tulistasid Vene reaktiivlennukid Su-34 Venemaalt Belgorodi oblastist kolm juhitavat pommi.

Pommid tabasid erinevaid kohti üle linna, sealhulgas elumaju, haigla lähedal asuvat kiirteed ja ettevõtteid.

Terehhovi sõnul viidi rünnaku tagajärjel haiglasse kaheksa inimest.

Vigastatute hulgas oli 10- ja 12-aastased lapsed ning 17-aastane teismeline. Prokuratuur täpsustas, et kaks last viidi haiglasse stressist tingitud vigastuste tõttu.

The prosecutor's office showed the moment of the impact of one of the three russian aerial bombs falling in the center of Kharkiv.



The number of victims of the evening shelling of Kharkiv increased to 15. pic.twitter.com/CDdPBuNQUc — The Russian Invasion of Ukraine (@wogoa1) September 21, 2024

Kuberner: Brjanski oblastis tulistati alla 16 Ukraina drooni

Vene õhutõrje tulistas Brjanski oblastis alla 16 Ukraina drooni, teatas kuberner Aleksandr Bogomaz ööl vastu laupäeva.

"Venemaa kaitseministeeriumi õhutõrjejõud tuvastasid ja hävitasid 16 lennukitüüpi mehitamata lennuaparaati. Kannatanuid ja purustusi ei ole," kirjutas kuberner oma Telegrami-kanalis. Varem teatas Bogomaz Ukraina ulatuslikust droonirünnakust.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1440 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 640 920 (võrdlus eelmise päevaga +1440);

- tankid 8746 (+21);

- jalaväe lahingumasinad 17 170 (+38);

- suurtükisüsteemid 18 270 (+58);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1193 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 949 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 15 561 (+92);

- tiibraketid 2593 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 24 966 (+68);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 3125 (+10).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.