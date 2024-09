Oluline laupäeval, 21. septembril kell 7.35:

- ISW: Vene väed edenesid Vovtšanski, Kreminna, Toretski ja Pokrovski lähistel;

- Venemaa õhurünnakus Harkivile sai vigastada vähemalt 15 inimest;

- Kuberner: Brjanski oblastis tulistati alla 16 Ukraina drooni;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1440 sõdurit.

ISW: Vene väed edenesid Vovtšanski, Kreminna, Toretski ja Pokrovski lähistel

Ameerika sõjauuringute instituut ISW andmetel edenesid Vene väed Vovtšanski, Kreminna, Toretski ja Pokrovski lähistel, kuid Ukraina väed taastasid hiljuti kaotatud positsioone Vovtšanskis ja Siverskis.

Venemaa õhurünnakus Harkivile sai vigastada vähemalt 15 inimest

Harkivi oblasti prokuratuuri teatel tulistasid Vene reaktiivlennukid Su-34 Venemaalt Belgorodi oblastist kolm juhitavat pommi.

Pommid tabasid erinevaid kohti üle linna, sealhulgas elumaju, haigla lähedal asuvat kiirteed ja ettevõtteid.

Terehhovi sõnul viidi rünnaku tagajärjel haiglasse kaheksa inimest.

Vigastatute hulgas oli 10- ja 12-aastased lapsed ning 17-aastane teismeline. Prokuratuur täpsustas, et kaks last viidi haiglasse stressist tingitud vigastuste tõttu.

The prosecutor's office showed the moment of the impact of one of the three russian aerial bombs falling in the center of Kharkiv.



The number of victims of the evening shelling of Kharkiv increased to 15. pic.twitter.com/CDdPBuNQUc