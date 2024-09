Ööl vastu pühapäeva võib tulla öökülma

Saabuv öö tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Tuul puhub põhjakaarest kiirusega 3 kuni 9, enne keskööd Virumaa rannikul iiliti kuni 13 meetrt sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 8, rannikul kuni 13 kraadi, kuid maapinnal langeb kohati -2 kraadini.

Pühapäeva hommik on selge ja sajuta. Vaid saartel on taevas veidi pilvisem. Kui sisemaal on tuul nõrk, siis saartel puhub idakaare tuul, põhjarannikul kirde- ja põhjatuul kiirusega 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhusooja on 4 kuni 9, rannikul kohati kuni 14 kraadi.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning ilm sajuta. Puhub valdavalt nõrk põhjakaare, pärastlõunal muutliku suunaga tuul. Termomeetrinäit tõuseb vahemikku 11 kuni 16 kraadi.

Töönädal algab meil vahelduva pilvisusega, kuid olulise sajuta. Kui esmaspäeval on sooja keskmiselt vaid 15, siis teisipäeval juba taas 20 kraadi.

Kolmapäeval on taevas juba pilvisem ning tuleb ka vihma. Alles õhtu poole saartelt alates sadu hõreneb. Neljapäevaks taevas küll selgineb, kuid paiguti on siiski vihma oodata.

Kui töönädala keskel langeb temperatuuri keskmine tagasihoidlikult 16 peale, siis neljapäeval tõuseb taas 19 kraadi juurde.