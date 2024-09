Oluline 22. septembril kell 7:

ISW: Vene väed edenesid Toretski keskosas ja asulast edelas

Vene väed jätkasid pealetungioperatsioone Pokrovskist idas ja kagus, kuid ei saavutanud edusamme, teatas USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW).

Vene väed jätkasid reedel ja laupäeval pealetungioperatsioone Tšasiv Jari ja Siverski lähistel, kuid ei teinud ka seal edusamme, mis oleksid kinnitust leidnud.

Vene väed korraldasid hiljuti tugevdatud pataljonisuuruse mehhaniseeritud rünnaku Kurahhove suunas (Donetski linnast läänes) ja jätkasid laupäeval pealetungi selles piirkonnas, kuid ei saavutanud edu.

Vene väed edenesid hiljuti Vuhledarist läänes ja viisid piirkonnas läbi pataljonisuuruse mehhaniseeritud rünnaku.

