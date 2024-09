Umerov: Ukraina ootab Prantsusmaa hävitajaid ja peab kõnelusi teistega

Oluline 22. septembril kell 15.40:

- Umerov: Ukraina ootab Prantsusmaalt hävitajaid ja peab kõnelusi teistega;

- Ukraina tõrjus öösel 80 Vene ründedroonist 71;

- Zelenski kinnitas kahe Venemaa relvalao tabamist laupäeval;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1500 sõdurit, mis on sõja jooksul üks suurimaid kaotuste-vigastuste arve.

Umerov: Ukraina ootab Prantsusmaalt hävitajaid ja peab kõnelusi teistega

Ukraina ootab oma partnerriikidelt mitte ainult USA päritolu hävituslennukeid F-16, vaid ka prantslaste Mirage-2000 ning peab kõnelusi Rootsi JAS-39 Gripenite ja Saksa-Briti Eurofighter Typhoonide saamiseks, ütles pühapäeval Ukraina kaitseminister Rustem Umerov.

Minister märkis, et Ukraina saavutab selles valdkonnas peatselt tulemusi, millest siis ka teada antakse.

Umerovi sõnul keskendus Ukraina eelmisel aastal pilootide väljaõppele ja vajaliku taristu ehitamisele. Sel aastal aga sellele, kuidas tugevneda nii palju, et saada vaenlase vastu ülekaal õhus.

"Vaenlane kasutab kuni 300 lennukit ja kuni 300 helikopterit," lisas ta.

Ukraina tõrjus öösel 80 Vene ründedroonist 71

Ukraina õhujõud kinnitasid, et likvideerisid ööl vastu pühapäeva 80 Vene vägede Shahed droonist 71. Kuue drooni puhul pole nende asukoht teada.

Teates on öeldud, et Vene väed andsid Luhanski oblasti õhuruumist löögi kahe juhitava raketiga X-59/69 ning lähetas Jeiskist ja Kurskist Ukraina peale 80 ründedrooni.

Ukraina õhutõrjel tuli tegutseda Hmelnõtskõi, Vinnõtsja, Tšerkassõ, Kirovohradi, Žõtomõri, Kiievi, Sumõ, Poltava, Hersoni ja Mõkolajivi oblastites.

Poltava oblasti kuberner Filip Pronin ütles sotsiaalmeedia vahendusel, et rünnak tabas piirkonna energiataristut, kuid kannatanuid ei olnud.

Sõjablogijad: RS-28 Sarmati katsetamine kukkus läbi

Venelaste kontinentidevahelise tuumapeadega raketi RS-28 Sarmati katsetamine Plesetski polügoonil Arhangelski oblastis oli läbikukkumine, kirjutavad sõjablogijad sotsiaalmeediarakenduses X.

Satelliidipiltide põhjal plahvatas rakett šahtis, jättes maha tohutu kraatri ja hävitades katsepaiga.

See on venelastel vähemalt neljas ebaõnnestunud katse katsetada Sarmati - raketti, millega venelased Londonit ja Washingtoni pidevalt hirmutavad.

RS-28 Sarmat (vene keeles РС-28 "Сармат"; NATO koodnimi SS-X-30) on Venemaa viienda põlvkonna strateegiline raketikompleks mitmeastmelise mandritevahelise ballistilise raketiga.

Sarmati esimene (nagu ka viimane) edukas katse toimus 20. aprillil 2022. Novembris 2022 ilmus Vene meedias teade, et alustati Vene uusima ballistilise raketi Sarmat saritootmist.

