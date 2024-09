Lävepakuküsitlused: Brandenburgi valimistel juhib Scholzi SPD AfD ees

Ringhäälingu ZDF andmetel kogus Scholzi vasaktsentristlik SPD 32 protsenti häältest ja AfD 29 protsenti.

ARD küsitluses oli SPD-l 31- ja AfD-l 30-protsendiline toetus.

Sisserändevastane AfD on pikka aega kritiseerinud kantsler Olaf Scholzi ebapopulaarset koalitsioonivalitsust, kes on tuleva aasta septembris silmitsi üleriigiliste valimistega.

Brandenburgi liidumaa valimistel lootis AfD korrata kolme nädala eest Ida-Saksamaal saavutatud edu, kui Tüüringi liidumaal saavutati võit ning Saksimaal jäädi napilt teiseks.

AfD võit pealinna Berliini ümbritseval Brandenburgi liidumaal oleks Scholzi vasaktsentristlikule SPD-le suur kaotus, sest sotsiaaldemokraadid on seal võimul olnud alates Saksamaa taasühinemisest 1990. aastal.

"Kui SPD ei tule valimistel esikohale, on see sotsiaaldemokraatidele ja Scholzile väga kõva löök," ütles Chemnitzi tehnikaülikooli politoloog Benjamin Hoehne valimiste eel ja lisas, et see võib kaasa tuua debati selle üle, kes võiks olla SPD parim kandidaat kantsleri kohale.

Valitsuse sisevõitluste tõttu on Scholzi toetus langenud, samal ajal kui tema parteikaaslasest kaitseminister Boris Pistorius troonib sageli Saksamaa populaarseima poliitikuna küsitluste tipus.

Opositsioonis olev CDU-CSU konservatiivne allianss valis eelmisel nädalal kandidaadiks oma parteijuhi Friedrich Merzi.

"Neid valimisi ei jälgi mitte ainult Brandenburgi elanikud, vaid kogu Saksamaa ja kaugemalgi," ütles Merz laupäeval Potsdamis CDU viimasel kampaaniaüritusel.

Brandenburgis on hääleõiguslikud umbes 2,2 miljonit üle 16-aastast inimest.

Liidumaa hõlmab rikkaid linnu, nagu Potsdam, kus on Preisi ajast pärit Sanssouci palee, aga ka hõredalt asustatud maapiirkondi ning tööstuspiirkondi, kus asub ka Tesla tehas.

Liidumaa populaarne peaminister Dietmar Woidke (SPD) on hoidnud kampaania ajal oma parteikaaslase Scholziga distantsi, kuigi kantsleri valimisringkond on just Potsdam.