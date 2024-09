Kell 18.45 "Ukraina stuudios" Igor Kopõtin ja Kalev Stoicescu

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on valmis saanud oma võiduplaani, millega loodab panna kollektiivset läänt senisest rohkem Ukraina abistamisse panustama. Kas need lootused on õigustatud, uurib "Ukraina stuudio" riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehelt Kalev Stoicescult.

"Ukraina stuudio" algab ETV-s kell 18.45. Saatejuht on Epp Ehand.