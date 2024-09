Narvast sai 16. korda sügispealinn

Narva sai teemapealinna tiitli Pärnult ja annab selle talve saabudes üle Otepääle.

Sügispealinna tiitel kohustab Narvat hoidma sügistorme mõõdukad, saatma rändlinnud teele ja kindlustama linna külalistele hea tuju. Meeleolu tõstmiseks pakub Narva rohkesti kontserte ja teatrietendusi.

Sügispealinna kultuurikava algas Narva linna sümfooniaorkestri kontserdiga – Antonio Vivaldi "Aastaajad" läksid täissaalile. Teemapealinna kultuurikava kestab jõuludeni. Linnapea Jaan Tootsi kinnitusel on teemapealinna kultuurikava suunatud Narva elanike enesetunde tõstmiseks.

"Ma arvan, võib-olla Narva inimestele on see väga tähtis, et peetakse lugu. Ma ju ajalugu ei tea, miks see nii valiti, et Narva on sügispealinn. Võib-olla see ongi väga ilus tunne, et ikkagi siin, piiri ääres, kus me elame, midagi elavdada, midagi teistmoodi teha. Eks see on ju kõik sümboolne, me teame seda ja nagu me näeme, rahvas koguneb, tunneb huvi, on pidulik päev. Hoiame siis seda sügispealinna kõrgel," ütles linnapea.