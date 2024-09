Üle Eesti meenutati vastupanuvõitluses osalenuid

Päikesetõusu ajal kell 7.06 heiskasid Tallinna 21. kooli liputoimkonna õpilased Eesti lipu Pika Hermanni torni. Liputoimkond tegutseb 1997. aastast ning see liidab vabatahtlikke gümnasiste, kelle ülesannne on valvata ja kaitsta oma kooli ja riigilippu.

"Meie valitsus läks edasi küll teisel maal, kuid samamoodi peaministrile antud võimu poolt ning ma arvan, et see, et me hoidsime oma traditsioone, hoidsime oma inimesi ka välismaal, kui Eestis oli okupatsiooniaeg, on väga tähtis olnud meie riigile ja meie ajaloole," sõnas liputoimkonna ülem David Richard Jenkins.

Mitmel pool Eestis toimusid vastupanuvõitluse puhul jumalateenistused ja tseremooniad, mälestushetk peeti ka Otto Tiefi haual.

Tänavu möödus 80 aastat päevast, mil algas Eesti vastupanu okupatsioonidele ja võitlus demokraatliku Eesti eest.