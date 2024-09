Uue nädala algus on taas pisut soojem

Algava nädala esimesed päevad on taas soojemad ja ilm püsib enamasti kuiv. Nädala teine pool toob aga vihmase ja tuulise ilma.

Esmaspäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Paiguti tekib udu. Sisemaal on tuul muutliku suunaga, rannikul puhub valdavalt kagu- ja lõunatuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +6 kraadi, rannikul kohati kuni 13, maapinnal paiguti -2 kuni -4 kraadi.

Hommik pilvkattesse muutusi ei too. Puhub valdavalt kagutuul 1 kuni 5, rannikul kuni 8 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 2 kuni 8, rannikul kuni 15 kraadi, maapinnal on kohati 0 kuni -3 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub mõõdukas kagu- ja lõunatuul, õhtul Virumaa rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on kuni 19 kraadi.

Teisipäeva öösel võib sadada kohati hoovihma, kuid päev tuleb sajuta. Öösel on sooja 6 kuni 12, rannikul kuni 16 kraadi, päeval 18 kuni 22 kraadi.

Kolmapäeva hommikuks jõuab aga saartele vihmasadu, mis päeva jooksul laieneb üle maa. Mitmel pool sajab ka neljapäeva öösel, kohati ennelõunal, pärastlõunal jõuab aga saartele juba uus tihe sajuala.

Reedeks lubab prognoos vihma. Päevane õhusoe pisut langeb ning tuul tugevneb.