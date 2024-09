Oluline 23. septembril kell 5.45:

- Zelenski saabus Ühendriikidesse visiidile;

- ISW: Vene väed liikusid Pokrovski suunal veidi edasi;

- Vene võimud vahistasid Ida-Ukrainas võidelnud komandöri.

Zelenski saabus Ühendriikidesse visiidile

Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus pühapäeval ülitähtsale USA visiidile, kus tutvustab Ühendriikide presidendile Joe Bidenile Ukraina plaani sõda võita.

"Oleme jõudnud Ameerika Ühendriikidesse," kinnitas Zelenski sotsiaalmeedias.

Zelenski sõnul otsustavad selle sügise sündmused Ukraina sõja tuleviku.

"Ukraina võiduplaan on kõigi meie liitlaste jaoks laual," ütles riigipea.

"Ukraina esitleb võiduplaani Ühendriikides ja USA president näeb seda esimesena täismahus," ütles Zelenski.

"Loomulikult esitan ma võiduplaani ka kõikidele partnerriikide juhtidele, kes sarnaselt president Bideniga on maailma liidrid ja võivad aidata meid võiduplaaniga. Esitleme seda ka USA kongressile – mõlemale parteile ja mõlemale USA presidendikandidaatidele," rõhutas Ukraina president.

"Me vajame rahu täpselt nii, nagu näeb ette rahuvalem. Täpselt nii, nagu näeb ette ÜRO põhikiri. Teeme selle nimel kõik," lisas Ukraina president.

Zelenski ütles oma reisi eel, et USA ja Suurbritannia ei ole andnud Ukrainale luba kasutada kaugmaarelvi, kuna kardavad sõja eskaleerumist.

ISW: Vene väed liikusid Pokrovski suunal veidi edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed jätkavad Pokrovski suunal pealetungi ja liikusid veidi edasi. Seda kinnitavad ka 21. ja 22. septembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid.

Vene väed suutsid veidi edasi liikuda Novooleksandrivka ümbruses (Pokrovskist idas) ja Mõhhailivka lähistel ( Pokrovskist kagus). Üks Vene sõjablogija väitis, et Vene väed liikusid edasi Novohrodivka lähistel ja suutsid vallutada lähedal asuva kaevanduse. ISW teatas siiski, et pole olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid seal piirkonnas edasi liikuda.

Vene väed jätkavad ka Toretski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. 21. ja 22. septembril avaldatud geolokatsiooniga näitavad, et Vene väed liikusid Toretskist lõuna pool edasi. Kremliga seotud sõjablogija väitis, et Vene väed vallutasid Nelipivka (Toretskist lõunas). Lahingud käivad veel Toretski linnas ja Toretskist läänes asuva Štšerbõnivka suunas.

Vene võimud vahistasid Ida-Ukrainas võidelnud komandöri

Vene võimud vahistasid Ida-Ukrainas võidelnud 110. motoriseeritud laskurbrigaadi ründeüksuse komandöri Vladimir Novikovi, keda tuntakse ka Belõi hüüdnime all, vahendas pühapäeval USA sõjauuringute instituudi (ISW) informatsiooni meediakanal Ukrinform.

ISW analüütikud juhtisid tähelepanu sõnumitele, mille avaldasid 13. septembril Vene näitlejanna Jana Poplovskaja ja arvukad vene blogipidajad, kelle hulgas arreteeritud endise Vene ohvitseri Igor Girkini toetajad ja Vene propagandaväljaanne Tsargrad, kes kõik teatasid Novikovi vahistamisest.

Poplovskaja avaldas üleskutse, milles palus Venemaa kaitseministril Andrei Belousovil Novikov rindele tagasi saata. Näitlejanna märkis, et Novikov oli mänginud võtmerolli Avdiivka ja Krasnohorivka hõivamises ja naine on saanud palju kirju, milles nõutakse sõjaväelase vabastamist.