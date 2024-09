Küsitlused: Trump ja Harris on debati järel endiselt tasavägises seisus

Vaatlejate hinnangul suutis demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris viimase teledebati võita, kuid seis on viimaste arvamusküsitluste järgi endiselt üsna tasavägine. Harris suutis üleriigiliselt veidi oma edu suurendada, kuid kaalukeeleosariikides on mõlema kandidaadi toetus sisuliselt võrdne ehk valimiste saatus püsib noateral.

Viimast debatti vaatas ligi 67 miljonit ameeriklast, ainult Super Bowl on sel aastal kogunud rohkem vaatajaid. Harris suutis debati võita, kuid valimiste saatus on endiselt lahtine ning küsitlused viitavad, et võitlus Valge Maja pärast jätkub, vahendas Politico.

Üleriigilised küsitlused näitavad, et Harrise edumaa on kasvanud umbes ühe protsendipunkti võrra. Kolme suure küsitluse keskmise järgi on nüüd Harrise edumaa umbes 2,2-3 protsendipunkti. Harris on napilt ka kihlveokontorite soosik.

Kaalukeeleosariikides on seis endiselt lahtine. Harris on seal oma seisu veidi parandanud, kuid seis on tasavägine mitmes osariigis. Samuti on võimalik, et küsitlused alahindavad Trumpi toetust, nagu juhtus 2016. ja ka 2020. aastal.

Arizona osariigis käib endiselt tihe rebimine. Osariik annab 11 valijameest ning Biden suutis 2020. aastal seal napilt võita, tema edu oli 0,3 protsenti.

RealClearPoliticsi küsitluste keskmise järgi on seal Trumpil Harrise ees 1,6 protsendine edumaa. Enne debatti oli see edu 1,5 protsenti. FiveThirtyEight keskmise järgi on Trumpil 0,5 protsendine edumaa, enne debatti oli see 1,0 protsenti. Silver Bulletini keskmise järgi on Trumpi edu 0,7 protsenti, enne debatti oli see 1,9 protsenti.

Georgia osariik annab 16 valijameest ning Biden võitis seal 2020. aastal, tema edu oli toona 0,2 protsenti.

Küsitlused näitavad, et mustanahaliste seas on Harrise toetus 77 protsenti. 2020. aastal oli Bideni toetus mustanahaliste valijate seas ligi 90 protsenti. Viimased küsitlused näitavad, et Trump juhib praegu napilt Harrise ees ning suutis pärast debatti oma edu ka veidi kasvatada.

RealClearPoliticsi küsitluste keskmise järgi on seal Trumpil Harrise ees 1,7 protsendine edumaa. FiveThirtyEight keskmise järgi on Trumpil ühe protsendine edumaa. Silver Bulletini keskmise järgi on Trumpi edu 0,8 protsenti.

Michigani osariik annab 15 valijameest ning Biden suutis ka seal 2020. aastal Trumpi alistada, tema edu oli 2,8 protsenti. Küsitluste järgi naudib praegu Harris umbes sama suurt edumaad, RealClearPoliticsi küsitluste keskmise järgi on Harrisel 1,7 protsendine edumaa. FiveThirtyEight keskmise järgi on Harrise edu 2,7 protsenti ning Silver Bulletini keskmise järgi on Harrise edu 2,5 protsenti. Viimased küsitlused viitavad veel, et pärast debatti suutis Harris Michiganis oma edu suurendada.

Nevada annab kuus valijahäält ning Harris juhib seal napilt Trumpi ees. 2020. aastal oli Bideni edu seal 2,4 protsenti. RealClearPoliticsi küsitluste keskmise järgi on Harrisel Nevadas 0,2 protsendine edumaa. FiveThirtyEight keskmise järgi on Harrise edu 0,8 protsenti ning Silver Bulletini keskmise järgi on Harrise edu 1,2 protsenti.

Põhja-Carolina annab 16 valijameest ning valimiste saatus püsib seal noateral. Küsitlused viitavad, et Trumpi edu on seal umbes 0,1 protsenti. 2020. aastal suutis Trump seal Bideni alistada, tema edu oli toona 1,3 protsenti.

Pärast debatti on Harrisel kõige paremini läinud Pennsylvanias. Viimase kahe nädala jooksul on ta seal Trumpist ette rebinud, tegemist on ühe kõige olulisema kaalukeeleosariigiga. Pennsylvania annab 19 valijahäält.

RealClearPoliticsi küsitluste keskmise järgi on Harrisel 0,7 protsendine edumaa. FiveThirtyEight keskmise järgi on Harrise edu 1,5 protsenti ning Silver Bulletini keskmise järgi on Harrise edu 1,5 protsenti.

Harris juhib ka Wisconsinis, mis annab 10 valijameest, kuigi mitmed küsitlused näitavad, et tema edu on seal veidi kahanenud.

RealClearPoliticsi küsitluste keskmise järgi on Harrisel ühe protsendine edumaa. FiveThirtyEight keskmise järgi on Harrise edu 1,9 protsenti ning Silver Bulletini keskmise järgi on Harrise edu 1,9 protsenti.