Jürgenson pole otsustanud, millise erakonnaga Tallinna volikogus end seob

Keskerakonda kuulunud Marek Jürgenson lahkus koos abikaasaga erakonnast eelmise nädala reedel. Ta ütles, et selleni viisid ta mõnede erakonnakaaslaste nii privaatsed kui ka avalikud väljaütlemised, aga ka üldine erakonna perspektiiv Eesti poliitikas.

"Eks ma olin enda jaoks aru saanud, et see karikas hakkab täis saama ja siis see eelmine nädal selliselt juba päädis. See erakond, kuhu mina astusin kunagi rohkem kui 20 aastat tagasi ja see, mis see vahepeal oli, ei olnud enam seda nägu ja ka kahjuks selline poliitiline perspektiiv jäi minu jaoks järjest ahtamaks," ütles Jürgenson.

Jürgensoni sõnul läheb ta nädalasele puhkusele ja ei soovinud veel öelda, kuidas ta oma edasist poliitilist tegevust Tallinna volikogus näeb. Ta ütles, et ta jätkab parteitu saadikuna koostööd Keskerakonnaga või hakkab seda tegema mõne muu erakonnaga. "Kindlasti ma selle otsuse langetan ja ma arvan, et ma teen õige otsuse," ütles Jürgenson.

Keskerakonna fraktsioonist volikogus Jürgenson veel välja astunud ei ole ja ei ole ka täiesti kindel, et ta seda teeb.

Liina Normeti asemel pääses volikokku Aimar Venstel

Volikogust lahkunud Eesti 200 liikme Liina Normeti asemel saab volikogu liikmeks Aimar Venstel.

Aimar Ventsel kandideeris 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel Eesti 200 nimekirjas Tallinnas Kristiine linnaosas. Ta sai 108 häält ja volikogusse ei pääsenud. Äriregistri andmetel liitus Ventsel tänavu jaanuaris Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga. Volikogusse pääses ta nüüd tänu sellele, et Liina Normet otsustas oma volitused peatada.

Normet kandideeris sarnaselt Ventselile viimastel kohalikel valimistel Eesti 200 nimekirjas, sai 1148 häält ja otsustas volikogusse valituks. Augustis 2023 teatas Normet, et lahkub Eesti 200 ridadest ja ka nende volikogu fraktsioonist, kuid jäi volikogu liikmeks. Kuu aega hiljem teatas Normet, et liitub Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja ühineb sotsiaaldemokraatide fraktsiooniga Tallinna linnavolikogus.

Viimastel KOV-valimistel sai SDE volikogus kuus mandaati, kuid uute liitujatega on nende esindatus kasvanud üheksale.