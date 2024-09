Gross ei jõudnud Rakvere Aqva spa müüjaga hinnas kokkuleppele

Virumaa ettevõtjad ei jõudnud omavahel kokkuleppele Rakveres Aqva spaahotelli pidava ja Viljandis seda arendava ettevõtte ostmises ja müümises, kuid sündinud on uus plaan, mille järgi saab Viljandi spaahotell suurettevõtja Oleg Grossi kinnitusel valmis.

"Ebamõistlikult kõrge hind," põhjendas Sakalale Oleg Gross, miks osaühing Aqva Hotels ikkagi omanikku ei vaheta.

Gross kinnitas, et raha ettevõtte ostmiseks oleks tal küll olemas, aga üht spaahotelli pidav ja teist seni paberil arendanud firma ei ole tema meelest nii palju väärt, kui isa ja poeg Toomas ja Raivo Tamm selle eest küsivad.

Ehkki plaan ei täitu sel moel, nagu Oleg Gross koos Viljandi spaahotelli seni arendanud Roman Kusmaga augusti lõpus Viljandi linna ja valla poliitikutele välja pakkus, ei jää see ometi tegemata.

Neljapäeval on kokku lepitud notari, et vormistada tehing, kus Viljandi spaahotelli krundi Roo tänav 9 ostab Oleg Grossile kuuluv OG Elektra; veel sel nädalal hakkavad Aqva Hotelsi omanikud looma tütarfirmat, kuhu kantakse kogu Viljandi senine arendustegevus, ning kui uus ettevõte on valmis, ostab ka selle OG Elektra.

Augusti lõpus kohtusid Roman Kusma ja Oleg Gross Viljandi linna- ja vallavolikogu liikmetega ning tegid seejärel teatavaks, et Viljandi spaa-hotelli hakkab osaühingu Aqva Hotels asemel arendama Oleg Grossi ettevõte OG Elektra.

Grossi toonasel hinnangul kulub Viljandi spaa-hotellile kuni 35 miljonit eurot ning ehitusaeg on kaks aastat.