Kohus ei rahuldanud soojafirma kaebust avaliku info piiramisega

AS Giga esitas riigikohtule kaebuse seoses sellega, et Tartu halduskohus avaldas ajakirjanikele infot jõustumata kohtulahendi kohta. Riigikohus kaebust ei rahuldanud.

Mitmed meediaväljaanded kirjutasid 2022. aasta detsembris, et AS Giga kaotas Tartu halduskohtus maksuvaidluse maksu- ja tolliametiga (MTA).

AS Giga esindaja esitas 2023. aasta jaanuaris Tartu halduskohtule järelepärimise, milles märkis, et kaebaja ei ole andnud nõusolekut jõustumata kohtulahendi avaldamiseks menetlusvälistele isikutele ning kohus ei ole selle kohta kaebaja seisukohta küsinud. Samuti ei ole kaebajale teada, et kohus oleks teinud halduskohtumenetluse seadustiku alusel määruse jõustumata kohtuotsuse avaldamise kohta menetlusvälistele isikutele.

Tartu halduskohus vastas järelepärimisele, et kohus ei avaldanud asjas tehtud otsuse tervikteksti menetlusvälistele isikutele, küll aga edastas kohtu pressiesindaja vastuseks ajakirjanike päringule lühiülevaate otsusest erinevatele meediaväljaannetele.

Halduskohus tõi kirjas ära lühiülevaate teksti ning viitas, et lähtus meediaga suhtlemisel kohtute haldamise nõukoja soovitustest. Halduskohus lisas, et ei ole kahtlust, et kohtuasja vastu on suur avalik huvi, kuivõrd tegu on tuntud ettevõttega.

AS Giga esitas Tartu ringkonnakohtule määruskaebusena pealkirjastatud avalduse, milles vaidlustas halduskohtu kirja.

Tartu ringkonnakohus tagastas 2024. aasta veebruaris kaebaja määruskaebuse.

20. septembril teatas riigikohtu halduskolleegium, et nõustub ringkonnakohtuga, et kaebajal puudus õigus ringkonnakohtule määruskaebuse esitamiseks.

Üldreeglina on asja arutamine halduskohtus avalik ning haldusasi tuleb läbi vaadata avalikul kohtuistungil, selgitas kolleegium. "Kohtumenetluse avalikkuse põhimõte teenib ausa kohtupidamise huve ja kohtumenetluse läbipaistvuse eesmärki ning aitab tagada õiglast kohtumenetlust."

"Igaühel on võimalik avalikust kohtuistungist osa võtta ning kohtuasja arutamist jälgida ja kajastada," sõnas kolleegium. "Avaliku kohtuistungi korraldamise nõudest võib kõrvale kalduda üksnes seaduses sätestatud juhtudel. Sõltumata asja lahendamise vormist - kirjalik või suuline -, tuleb kohtul siiski tagada kohtumenetluse avalikkus, sest põhiseadusest ja seadusest tulenevalt on kohtumenetluse avalikkus reegel ja erandeid sellest tuleb tõlgendada kitsalt."

Kohtuasja sisu jõudmine avalikkuseni on välistatud üksnes siis, kui kohus on menetluse kuulutanud kinniseks, lisas kolleegium.