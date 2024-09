Iisraeli korraldas Liibanoni lõunaosas ohvriterohke õhurünnaku

"Vaenlase, Iisraeli rünnakutes lõunapoolsetele linnadele ja küladele sai täna hommikul surma 182 inimest ja haavata üle 700. Hukkunute ja haavatute seas on lapsi, naisi ja päästetöötajaid," teatas Liibanoni tervishoiuministeerium oma avalduses.

Iisraeli armee teatas esmaspäeval, et andis alates kella poole seitsmest hommikul ühe tunni jooksul Hezbollah' sihtmärkidele Liibanonis umbes 150 õhulööki. "Hommikul oli umbes 150 õhulööki," ütles relvajõudude kõneisik, kelle sõnul rünnakud kestsid kuni kella poole kaheksani.

Hiljem teatas Iisraeli armee, et andis hommikul Hezbollah' sihtmärkidele Liibanonis üle 300 õhulöögi.

"Alates hommikust on rünnatud rohkem kui 300 Hezbollah' sihtmärki, teatas Iisraeli armee oma avalduses.

Samas teatas Iisrael esmaspäeva lõuna paiku, et tema relvajõud valmistuvad uuteks ulatuslikeks õhurünnakuteks Liibanoni idaosas Bekaa orus ning kutsusid tsiviilelanikke lahkuma piirkonnas asuvate Hezbollah' objektide ligidusest.

"Valmistume Bekaa orus ulatuslikeks sihitud löökideks," ütles relvajõudude kõneisik kontradmiral Daniel Hagari. "Kohalikud elanikud peaksid oma ohutuse ja kaitse huvides Hezbollah' objektidest eemalduma."

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles esmaspäeval pärast kõige ohvriterohkemaid rünnakuid Lõuna-Liibanoni alal alates mullu oktoobrist, et juudiriigi sõjavägi muudab julgeolekutasakaalu oma põhjapiiril.

"Ma lubasin, et me muudame julgeolekutasakaalu, võimutasakaalu põhjas – ja see on täpselt see, mida me teeme," ütles Netanyahu valitsuse julgeolekuteemalisel istungil. Netanyahu lisas, et Iisraeli hoiak on ennetada ohte selmet oodata nende aset leidmist.

Liibanon sulges koolid ja pani haiglad valmis

Liibanoni peaminister Najib Mikati mõistis esmaspäeval Iisraeli rünnakud hukka.

"Iisraeli jätkuv agressioon Liibanoni vastu on hävitussõda selle sõna igas mõttes, hävitusplaani eesmärk on hävitada Liibanoni külad ja linnad," üles Mikati valitsuse istungil.

Liibanoni peaminister kutsus ÜRO-d, selle peaassambleed ja mõjukaid riike Iisraeli agressiooni takistama.

Liibanoni terviseministeerium andis esmaspäeval riigi lõuna- ja idaosa haiglatele korralduse peatada plaanilised operatsioonid, et võtta vastu Iisraeli rünnakutes haavata saanuid.

"Ministeerium palub kõigil Liibanoni lõuna- ja idaosa haiglatel peatada kõik mittehädavajalikud operatsioonid, et teha ruumi Iisraeli agressioonirünnakutes haavatutele," teatas ministeerium avalduses.

Samas teatas riigi haridusminister, et Iisraeli rünnakute alla langenud piirkondades Liibanoni lõuna- ja idaosas ning Beiruti lõunapoolsetes eeslinnades suletakse kaheks päevaks koolid.

Haridusminister Abbas Halabi ütles, et riiklikud ja erakoolid suletakse esmaspäeval ja teisipäeval "julgeoleku- ja sõjalise olukorra tõttu, mis ohustab õpilaste liikumist".

Iisraeli vastased lubavad kättemaksu

Iraani toetusel tegutsev äärmusrühmitus Hezbollah teatas aga esmaspäeval, et ründas kättemaksuks Iisraeli ulatuslikele õhulöökidele Liibanoni lõuna- ja idaosas kolme sihtmärki Iisraeli põhjaosas.

Vastuseks Iisraeli õhulöökidele tulistasid Hezbollah' võitlejad kahte sõjaväepositsiooni Põhja-Iisraelis ning Rafaeli kaitsetööstuskompleksi Haifa linnast põhja pool, teatas organisatsioon.

Iraani välisministeerium hoiatas esmaspäeval pärast Iisraeli õhulööke Hezbollah' tugipunktidele Liibanonis juudiriiki "ohtlike tagajärgede" eest.

Välisministeeriumi kõneisik Nasser Kanani nimetas Iisraeli rünnakuid hullumeelsuseks ja hoiatas sionistide uue avantüüri ohtlike tagajärgede eest.

Iisraeli õhurünnakud mõistis hukka ka Palestiina terrorirühmitus Hamas.

"Meie, islami vastupanuliikumine Hamas, kinnitame, et see ulatuslik barbaarne agressioon kujutab endast sõjakuritegu," märkis Hamas oma avalduses, milles kinnitas solidaarsust vendadega Hezbollah's ja vennaliku Liibanoni rahvaga.