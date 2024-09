Autokoolid väidavad, et pärast seda, kui transpordiamet võttis kasutusele uued teooriaeksami küsimused, kukub suurem osa eksamil osalejaid segaste küsimuste tõttu läbi.

Transpordiamet usub, et uued küsimused on paremad ja neist on lihtsam aru saada. Rohked läbikukkumised paneb amet eksaminantide kiirustamise arvele. Madis Hindre