Teisipäeval on hilissuvine ilm

Teisipäeva öö on Eestis vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub kagutuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 12, rannikul kuni 16 kraadi.

Hommik on vähese, kohati vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades on vihmahooge. Puhub kagutuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 12, Lääne-Eesti rannikul kuni 16 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul pärastlõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 22 kraadi.

Kolmapäeva öö on enamjaolt sajuta, vastu hommikut hakkab saartel vihma sadama. Lõunaks jõuab sadu mandri lääneosa kohale, õhtul ka Ida-Eestisse. Koos sajuga võib olla äikest. Tuul tõuseb. Öösel on sooja 10 kuni 17, päeval 16 kuni 20 kraadi.

Neljapäeval üks sadu läheb, teine tuleb. Tihedamaks muutub sadu pärastlõunal. Tuul püsib tugev. Öösel on sooja 9 kuni 16, päeval 16 kuni 21 kraadi.

Reede ja laupäev püsivad sageli sajuhoogudega ja tuulised. Õhk läheb järk-järgult jahedamaks.